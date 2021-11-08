https://ria.ru/20211108/peskov-1758144046.html

Песков заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате"

Песков заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате" - РИА Новости, 08.11.2021

Песков заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате"

Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег пока проблема,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T23:40

2021-11-08T23:40

2021-11-08T23:52

москва

дмитрий песков

минские соглашения

украина

"нормандская четверка"

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег пока проблема, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее заявил, что Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в "нормандском формате" как на уровне министров, так и на уровне глав государств, но Россия затягивает встречу."Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил (президент РФ Владимир) Путин (канцлеру ФРГ Ангеле) Меркель и (президенту Франции Эммануэлю) Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211108/dokument-1757990072.html

москва

украина

россия

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москва, дмитрий песков, минские соглашения, украина, "нормандская четверка", россия