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Песков заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате"
Песков заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате" - РИА Новости, 08.11.2021
Песков заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате"
Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег пока проблема,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T23:40
2021-11-08T23:52
москва
дмитрий песков
минские соглашения
украина
"нормандская четверка"
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег пока проблема, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее заявил, что Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в "нормандском формате" как на уровне министров, так и на уровне глав государств, но Россия затягивает встречу."Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил (президент РФ Владимир) Путин (канцлеру ФРГ Ангеле) Меркель и (президенту Франции Эммануэлю) Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема", - сказал Песков.
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москва, дмитрий песков, минские соглашения, украина, "нормандская четверка", россия
23:40 08.11.2021 (обновлено: 23:52 08.11.2021)
 
Песков заявил о готовности к переговорам в "нормандском формате"

Песков: Россия готова к нормандским переговорам, но необходим совместный документ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег пока проблема, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее заявил, что Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в "нормандском формате" как на уровне министров, так и на уровне глав государств, но Россия затягивает встречу.
"Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил (президент РФ Владимир) Путин (канцлеру ФРГ Ангеле) Меркель и (президенту Франции Эммануэлю) Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема", - сказал Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
01:24
Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы
 
МоскваДмитрий ПесковМинские соглашенияУкраина"Нормандская четверка"Россия
 
 
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