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Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках
Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках - РИА Новости, 08.11.2021
Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках
В деле о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве нет никакой национальной подоплеки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:26
2021-11-08T13:18
дмитрий песков
происшествия
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В деле о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве нет никакой национальной подоплеки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности", — сказал он.Инцидент произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком.Первоначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.Как заявлял адвокат одного из фигурантов, обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают. Зачинщиком конфликта они называют потерпевшего.Накануне суд арестовал всех четырех задержанных, им от 17 до 21 года. При этом самый младший из них, как утверждают в прокуратуре, ударил по лицу ребенка во время конфликта.
https://ria.ru/20211106/video-1757884323.html
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дмитрий песков, происшествия, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
12:26 08.11.2021 (обновлено: 13:18 08.11.2021)
 
Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках

Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки в драке в Новой Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В деле о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве нет никакой национальной подоплеки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности", — сказал он.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 16:35
Опубликовано новое видео с пострадавшим во время конфликта в Новой Москве
Инцидент произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком.
Первоначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.
Как заявлял адвокат одного из фигурантов, обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают. Зачинщиком конфликта они называют потерпевшего.
Накануне суд арестовал всех четырех задержанных, им от 17 до 21 года. При этом самый младший из них, как утверждают в прокуратуре, ударил по лицу ребенка во время конфликта.
Обвиняемый в покушении на убийство в Новой Москве в зале суда. Кадр из видео
7 ноября, 20:30
Защита обжалует арест обвиняемых в нападении на семью в Новой Москве
 
Дмитрий ПесковПроисшествияНовая МоскваНападение на мужчину с ребенком в Новой Москве
 
 
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