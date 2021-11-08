https://ria.ru/20211108/peskov-1758035663.html

Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках

Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках - РИА Новости, 08.11.2021

Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках

В деле о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве нет никакой национальной подоплеки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:26

2021-11-08T12:26

2021-11-08T13:18

дмитрий песков

происшествия

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В деле о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве нет никакой национальной подоплеки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности", — сказал он.Инцидент произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком.Первоначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.Как заявлял адвокат одного из фигурантов, обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают. Зачинщиком конфликта они называют потерпевшего.Накануне суд арестовал всех четырех задержанных, им от 17 до 21 года. При этом самый младший из них, как утверждают в прокуратуре, ударил по лицу ребенка во время конфликта.

https://ria.ru/20211106/video-1757884323.html

https://ria.ru/20211107/napadenie-1757975197.html

новая москва

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дмитрий песков, происшествия, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве