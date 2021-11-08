https://ria.ru/20211108/peskov-1758035663.html
Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках
Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках - РИА Новости, 08.11.2021
Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках
В деле о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве нет никакой национальной подоплеки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:26
2021-11-08T12:26
2021-11-08T13:18
дмитрий песков
происшествия
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_0:147:3142:1914_1920x0_80_0_0_adce4769b5b79772dff460c2f5b838a1.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В деле о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве нет никакой национальной подоплеки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности", — сказал он.Инцидент произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком.Первоначально против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.Как заявлял адвокат одного из фигурантов, обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают. Зачинщиком конфликта они называют потерпевшего.Накануне суд арестовал всех четырех задержанных, им от 17 до 21 года. При этом самый младший из них, как утверждают в прокуратуре, ударил по лицу ребенка во время конфликта.
https://ria.ru/20211106/video-1757884323.html
https://ria.ru/20211107/napadenie-1757975197.html
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_967d84bf6f87f7d2805e448700568569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, происшествия, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
12:26 08.11.2021 (обновлено: 13:18 08.11.2021)
Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки драки в Ватутинках
Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки в драке в Новой Москве