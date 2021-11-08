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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211108/perepis-1758123667.html
В Ингушетии почти 90% жителей приняли участие в переписи населения
В Ингушетии почти 90% жителей приняли участие в переписи населения - РИА Новости, 08.11.2021
В Ингушетии почти 90% жителей приняли участие в переписи населения
Почти 90% жителей Ингушетии приняли участие во всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:44
2021-11-08T19:44
республика ингушетия
общество
малгобек
магас
республика ингушетия
скфо
всероссийская перепись населения
россия
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Почти 90% жителей Ингушетии приняли участие во всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба регионального правительства."В Ингушетии отмечаются хорошие показатели по всероссийской переписи населения, уже подсчитано 87,5% жителей республики", - говорится в сообщении.По словам заместителя руководителя управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагима Экажева, через единый портал "Госуслуги" переписались 7% населения региона."Высокие темпы переписи показали города Малгобек и Магас, а также Малгобекский район", - отмечает пресс-служба.Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. В современной истории России это уже третья перепись: до этого они проводились в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Информацию, которую получат по итогам переписи, будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
https://ria.ru/20211102/byudzhet-1757428492.html
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общество, малгобек, магас, республика ингушетия, скфо, всероссийская перепись населения, россия
19:44 08.11.2021
 
В Ингушетии почти 90% жителей приняли участие в переписи населения

В Ингушетии 87,5% жителей приняли участие во всероссийской переписи населения

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВо время проведения Всероссийской переписи населения в МФЦ в Казани
Во время проведения Всероссийской переписи населения в МФЦ в Казани - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Почти 90% жителей Ингушетии приняли участие во всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Ингушетии отмечаются хорошие показатели по всероссийской переписи населения, уже подсчитано 87,5% жителей республики", - говорится в сообщении.
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По словам заместителя руководителя управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагима Экажева, через единый портал "Госуслуги" переписались 7% населения региона.
"Высокие темпы переписи показали города Малгобек и Магас, а также Малгобекский район", - отмечает пресс-служба.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. В современной истории России это уже третья перепись: до этого они проводились в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Информацию, которую получат по итогам переписи, будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
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Республика ИнгушетияОбществоМалгобекМагасРеспублика ИнгушетияСКФОВсероссийская перепись населенияРоссия
 
 
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