https://ria.ru/20211108/perepis-1758123667.html

В Ингушетии почти 90% жителей приняли участие в переписи населения

В Ингушетии почти 90% жителей приняли участие в переписи населения - РИА Новости, 08.11.2021

В Ингушетии почти 90% жителей приняли участие в переписи населения

Почти 90% жителей Ингушетии приняли участие во всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:44

2021-11-08T19:44

2021-11-08T19:44

республика ингушетия

общество

малгобек

магас

республика ингушетия

скфо

всероссийская перепись населения

россия

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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Почти 90% жителей Ингушетии приняли участие во всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба регионального правительства."В Ингушетии отмечаются хорошие показатели по всероссийской переписи населения, уже подсчитано 87,5% жителей республики", - говорится в сообщении.По словам заместителя руководителя управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагима Экажева, через единый портал "Госуслуги" переписались 7% населения региона."Высокие темпы переписи показали города Малгобек и Магас, а также Малгобекский район", - отмечает пресс-служба.Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. В современной истории России это уже третья перепись: до этого они проводились в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Информацию, которую получат по итогам переписи, будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

https://ria.ru/20211102/byudzhet-1757428492.html

https://ria.ru/20211027/detsad-1756473842.html

малгобек

магас

республика ингушетия

скфо

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, малгобек, магас, республика ингушетия, скфо, всероссийская перепись населения, россия