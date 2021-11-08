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Пентагон призвал Москву "прояснить намерения" из-за войск близи Украины
Пентагон призвал Москву "прояснить намерения" из-за войск близи Украины - РИА Новости, 08.11.2021
Пентагон призвал Москву "прояснить намерения" из-за войск близи Украины
Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины", заявил представитель американского военного ведомства... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T23:39
2021-11-08T23:48
в мире
украина
министерство обороны сша
москва
министерство обороны украины
нато
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины", заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби."Мы продолжаем видеть вызывающие беспокойство движения российских войск на западе РФ и вблизи Украины", - заявил на брифинге Кирби. Он подчеркнул, что Вашингтон призывает Москву "прояснить намерения".Минобороны Украины ранее заявляло, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также говорил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.В то же время газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали в последние недели, после того как РФ завершила совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021". Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. В материале было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211107/ukraina-1757947354.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, москва, министерство обороны украины, нато, джон кирби
23:39 08.11.2021 (обновлено: 23:48 08.11.2021)
 
Пентагон призвал Москву "прояснить намерения" из-за войск близи Украины

Пентагон наблюдает тревожные передвижение российских войск вблизи Украины

© REUTERS / Al Drago/File PhotoЛоготип в зале брифингов в Пентагоне
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / Al Drago/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины", заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
"Мы продолжаем видеть вызывающие беспокойство движения российских войск на западе РФ и вблизи Украины", - заявил на брифинге Кирби. Он подчеркнул, что Вашингтон призывает Москву "прояснить намерения".
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
Вчера, 14:18
Украина собирается отобрать у России самое главное
Минобороны Украины ранее заявляло, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также говорил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.
В то же время газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали в последние недели, после того как РФ завершила совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021". Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. В материале было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
02:10
На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАМоскваМинистерство обороны УкраиныНАТОДжон Кирби
 
 
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