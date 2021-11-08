https://ria.ru/20211108/pensiya-1758116263.html
В каких случаях перестают платить пенсию
В ПФР перечислили условия для приостановки выплаты пенсии - РИА Новости, 08.11.2021
В каких случаях перестают платить пенсию
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил условия для приостановки выплат пенсионерам. Полный перечень размещен на сайте ведомства. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:46
2021-11-08T18:46
2021-11-08T19:59
общество
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил условия для приостановки выплат пенсионерам. Полный перечень размещен на сайте ведомства.В частности, средства могут временно прекратить выплачивать, если пенсионер в течение полугода не получал положенные ему деньги.Кроме того, причиной может стать неявка инвалида на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. В этом случае выплаты замораживаются на три месяца, после чего их могут прекратить вовсе, если пенсионер вовремя не устранит обстоятельства, повлекшие приостановку.Россияне старше 18 лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца, должны своевременно предоставлять документы, подтверждающие факт их обучения по очной форме. В противном случае их выплаты также могут быть приостановлены.Помимо прочего, лишиться средств могут иностранные пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на жительство, а также некоторые россияне, решившие постоянно проживать на территории другой страны.Возобновить выплату пенсии возможно: для этого следует устранить причину приостановки, собрать необходимые документы и подать заявление. Если начисление средств не прекращалось, а только приостанавливалось, пенсионеру выплатят неполученную сумму.
https://ria.ru/20211031/pensiya-1757057870.html
https://ria.ru/20211105/pensii-1757763122.html
https://ria.ru/20211022/pensiya-1755723693.html
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общество, пенсионный фонд рф, пенсионеры, россия
18:46 08.11.2021 (обновлено: 19:59 08.11.2021)
В ПФР перечислили условия для приостановки выплаты пенсии
ПФР перечислил основания для приостановки выплаты пенсии
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Пенсионный фонд России (ПФР
) перечислил
условия для приостановки выплат пенсионерам. Полный перечень размещен на сайте ведомства.
В частности, средства могут временно прекратить выплачивать, если пенсионер в течение полугода не получал положенные ему деньги.
Кроме того, причиной может стать неявка инвалида на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. В этом случае выплаты замораживаются на три месяца, после чего их могут прекратить вовсе, если пенсионер вовремя не устранит обстоятельства, повлекшие приостановку.
Россияне старше 18 лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца, должны своевременно предоставлять документы, подтверждающие факт их обучения по очной форме. В противном случае их выплаты также могут быть приостановлены.
Помимо прочего, лишиться средств могут иностранные пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на жительство, а также некоторые россияне, решившие постоянно проживать на территории другой страны.
Возобновить выплату пенсии возможно: для этого следует устранить причину приостановки, собрать необходимые документы и подать заявление. Если начисление средств не прекращалось, а только приостанавливалось, пенсионеру выплатят неполученную сумму.