https://ria.ru/20211108/pensii-1757994704.html

Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий

Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий - РИА Новости, 08.11.2021

Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий

Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан - софинансирования со стороны... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T06:05

2021-11-08T06:05

2021-11-08T11:06

общество

пенсия

москва

герман греф

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

пенсионный фонд рф

сбербанк россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан - софинансирования со стороны государства, также необходима реформа пенсионного законодательства, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы, поделился мнением в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.Финансовые власти в последние годы обсуждали несколько концепций добровольных пенсионных накоплений в России. Последний вариант - гарантированный пенсионный план - представили ЦБ и Минфин в 2019 году. Планировалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Ожидалось, что она может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.По мнению Грефа, для стимулирования долгосрочных сбережений россиян нужны "существенные налоговые стимулы, а для отдельных категорий граждан - софинансирование со стороны государства". Именно такая модель используется во многих странах с развитыми пенсионными системами, напомнил он."Наконец, для развития пенсионной отрасли критически важно реформировать пенсионное законодательство, которое содержит много ограничений, оставшихся с тех времен, когда пенсионные фонды были некоммерческими организациями. Сегодня важно, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами", - заключил глава Сбербанка.По данным ЦБ, величина совокупного портфеля пенсионных средств по итогам второго квартала 2021 года увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллиона рублей. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ - на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР - на 1,3%, до 2 триллионов рублей.Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>

https://ria.ru/20211108/sberezheniya-1757992416.html

https://ria.ru/20211102/pensii-1757342761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсия, москва, герман греф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), пенсионный фонд рф, сбербанк россии, россия