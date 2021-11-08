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Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий
Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий - РИА Новости, 08.11.2021
Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий
Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан - софинансирования со стороны... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T06:05
2021-11-08T11:06
общество
пенсия
москва
герман греф
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
пенсионный фонд рф
сбербанк россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан - софинансирования со стороны государства, также необходима реформа пенсионного законодательства, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы, поделился мнением в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.Финансовые власти в последние годы обсуждали несколько концепций добровольных пенсионных накоплений в России. Последний вариант - гарантированный пенсионный план - представили ЦБ и Минфин в 2019 году. Планировалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Ожидалось, что она может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.По мнению Грефа, для стимулирования долгосрочных сбережений россиян нужны "существенные налоговые стимулы, а для отдельных категорий граждан - софинансирование со стороны государства". Именно такая модель используется во многих странах с развитыми пенсионными системами, напомнил он."Наконец, для развития пенсионной отрасли критически важно реформировать пенсионное законодательство, которое содержит много ограничений, оставшихся с тех времен, когда пенсионные фонды были некоммерческими организациями. Сегодня важно, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами", - заключил глава Сбербанка.По данным ЦБ, величина совокупного портфеля пенсионных средств по итогам второго квартала 2021 года увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллиона рублей. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ - на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР - на 1,3%, до 2 триллионов рублей.Читайте полный текст интервью Германа Грефа &gt;&gt;
https://ria.ru/20211108/sberezheniya-1757992416.html
https://ria.ru/20211102/pensii-1757342761.html
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общество, пенсия, москва, герман греф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), пенсионный фонд рф, сбербанк россии, россия
06:05 08.11.2021 (обновлено: 11:06 08.11.2021)
 
Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий

Греф: стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан - софинансирования со стороны государства, также необходима реформа пенсионного законодательства, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы, поделился мнением в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.
Финансовые власти в последние годы обсуждали несколько концепций добровольных пенсионных накоплений в России. Последний вариант - гарантированный пенсионный план - представили ЦБ и Минфин в 2019 году. Планировалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Ожидалось, что она может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.
"Эту проблему так или иначе в ближайшее время придется решать. Замороженные накопления в системе обязательного пенсионного страхования – порядка 6 триллионов рублей – не дадут должного эффекта в повышении коэффициента замещения. Поэтому мы продолжаем поддерживать идею трансформации пенсионных накоплений россиян в стандартную программу негосударственного пенсионного обеспечения на добровольной основе", - прокомментировал глава Сбербанка.
По мнению Грефа, для стимулирования долгосрочных сбережений россиян нужны "существенные налоговые стимулы, а для отдельных категорий граждан - софинансирование со стороны государства". Именно такая модель используется во многих странах с развитыми пенсионными системами, напомнил он.
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"Наконец, для развития пенсионной отрасли критически важно реформировать пенсионное законодательство, которое содержит много ограничений, оставшихся с тех времен, когда пенсионные фонды были некоммерческими организациями. Сегодня важно, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами", - заключил глава Сбербанка.
По данным ЦБ, величина совокупного портфеля пенсионных средств по итогам второго квартала 2021 года увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллиона рублей. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ - на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР - на 1,3%, до 2 триллионов рублей.
Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>
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ОбществоПенсияМоскваГерман ГрефМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Пенсионный фонд РФСбербанк РоссииРоссия
 
 
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