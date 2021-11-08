https://ria.ru/20211108/patriarkh-1758101653.html

Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси

Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси - РИА Новости, 08.11.2021

Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси

Синод РПЦ присвоил патриарху Кириллу право в исключительных случаях освобождать от должности руководителя синодального учреждения и назначать и.о. руководителя, РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:31

2021-11-08T17:31

2021-11-08T17:31

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

священный синод рпц

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религия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Синод РПЦ присвоил патриарху Кириллу право в исключительных случаях освобождать от должности руководителя синодального учреждения и назначать и.о. руководителя, говорится в журналах Синода, опубликованных в понедельник на сайте Русской православной церкви.Сообщается, что Синод заслушал "сообщение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости внесения в уставы (положения) синодальных и иных общецерковных учреждений поправки, согласно которой патриарх Московский и всея Руси вправе в исключительных случаях своим указом: освободить руководителя синодального учреждения от занимаемой должности, назначить (освободить от должности) исполняющего обязанности руководителя синодального учреждения".После чего Синод постановил внести соответствующие изменения в уставы церковных учреждений, следует из публикации.Ранее подобные кадровые решения утверждал Синод.

https://ria.ru/20211026/inovatsii-1756361419.html

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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), священный синод рпц, россия, религия