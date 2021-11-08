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Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси
Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси - РИА Новости, 08.11.2021
Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси
Синод РПЦ присвоил патриарху Кириллу право в исключительных случаях освобождать от должности руководителя синодального учреждения и назначать и.о. руководителя, РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:31
2021-11-08T17:31
2021-11-08T17:31
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Синод РПЦ присвоил патриарху Кириллу право в исключительных случаях освобождать от должности руководителя синодального учреждения и назначать и.о. руководителя, говорится в журналах Синода, опубликованных в понедельник на сайте Русской православной церкви.Сообщается, что Синод заслушал "сообщение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости внесения в уставы (положения) синодальных и иных общецерковных учреждений поправки, согласно которой патриарх Московский и всея Руси вправе в исключительных случаях своим указом: освободить руководителя синодального учреждения от занимаемой должности, назначить (освободить от должности) исполняющего обязанности руководителя синодального учреждения".После чего Синод постановил внести соответствующие изменения в уставы церковных учреждений, следует из публикации.Ранее подобные кадровые решения утверждал Синод.
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), священный синод рпц, россия, религия
Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси
Синод РПЦ внес в церковные уставы изменения, расширяющие полномочия патриарха Кирилла