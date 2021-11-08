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Два пассажира едва не попали под поезд в московском метро

Два пассажира едва не попали под поезд в московском метро - РИА Новости, 08.11.2021

Два пассажира едва не попали под поезд в московском метро

Машинист в московском метро применил экстренное торможение, чтобы не сбить оказавшуюся на путях пару, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:29

2021-11-08T15:29

2021-11-08T15:29

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Машинист в московском метро применил экстренное торможение, чтобы не сбить оказавшуюся на путях пару, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел днём в понедельник на станции "Пионерская" (открытого типа) Филёвской линии: сотрудница метро заметила девушку и молодого человека, которые спустились с платформы на пути.Когда они поднимались обратно по лестнице в торце платформы, машинисту прибывающего в сторону "Кунцевской" поезда пришлось экстренно тормозить, чтобы не зацепить молодого человека.Состав остановился в нескольких метрах от платформы. В итоге оба нарушителя благополучно забрались на перрон, где их встретила сотрудница подземки, вызвавшая на место полицию.Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия