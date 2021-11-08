https://ria.ru/20211108/passazhir-1757996275.html

В Новосибирске пассажир такси ранил шофера из травматического оружия

В Новосибирске пассажир такси ранил шофера из травматического оружия - РИА Новости, 08.11.2021

В Новосибирске пассажир такси ранил шофера из травматического оружия

Пассажир такси в Новосибирске в ходе конфликта с водителем открыл стрельбу из травматического пистолета, таксист госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T07:44

2021-11-08T07:44

2021-11-08T07:44

происшествия

такси

новосибирская область

новосибирск

россия

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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Пассажир такси в Новосибирске в ходе конфликта с водителем открыл стрельбу из травматического пистолета, таксист госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Новосибирской области."По предварительным данным, между водителем такси и пассажиром на бытовой почве в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого одним из участников были произведены два выстрела, предположительно, из травматического пистолета. В результате водитель такси с телесными повреждениями был доставлен бригадной скорой помощи в медицинское учреждение. Пассажир с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что инцидент произошел вечером 7 ноября у дома по улице Пархоменко. Сейчас полицейские разыскивают стрелявшего.

https://ria.ru/20211020/strelba-1755349754.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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происшествия, такси, новосибирская область, новосибирск, россия