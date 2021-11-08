https://ria.ru/20211108/passazhir-1757996275.html
В Новосибирске пассажир такси ранил шофера из травматического оружия
В Новосибирске пассажир такси ранил шофера из травматического оружия - РИА Новости, 08.11.2021
В Новосибирске пассажир такси ранил шофера из травматического оружия
Пассажир такси в Новосибирске в ходе конфликта с водителем открыл стрельбу из травматического пистолета, таксист госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T07:44
2021-11-08T07:44
2021-11-08T07:44
происшествия
такси
новосибирская область
новосибирск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Пассажир такси в Новосибирске в ходе конфликта с водителем открыл стрельбу из травматического пистолета, таксист госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Новосибирской области."По предварительным данным, между водителем такси и пассажиром на бытовой почве в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого одним из участников были произведены два выстрела, предположительно, из травматического пистолета. В результате водитель такси с телесными повреждениями был доставлен бригадной скорой помощи в медицинское учреждение. Пассажир с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что инцидент произошел вечером 7 ноября у дома по улице Пархоменко. Сейчас полицейские разыскивают стрелявшего.
https://ria.ru/20211020/strelba-1755349754.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, такси, новосибирская область, новосибирск, россия
В Новосибирске пассажир такси ранил шофера из травматического оружия
В Новосибирске пассажир такси открыл стрельбу из травматического оружия, пострадал шофер