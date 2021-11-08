https://ria.ru/20211108/oppozitsiya-1758085152.html

Польская оппозиция призвала к консультациям в НАТО из-за нелегалов

Польская оппозиция призвала к консультациям в НАТО из-за нелегалов - РИА Новости, 08.11.2021

Польская оппозиция призвала к консультациям в НАТО из-за нелегалов

Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает необходимым созвать консультации в рамках НАТО по... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:14

2021-11-08T16:14

2021-11-08T16:37

в мире

польша

нато

мигранты

белоруссия

дональд туск

мвд польши

станислав жарин

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает необходимым созвать консультации в рамках НАТО по миграционному кризису на польско-белорусской границе."Мы накануне обострения наших отношений с восточным соседом. Я очень обеспокоен тем, что происходит сегодня и что, вероятно, будет происходить в ближайшие часы на нашей восточной границе", - сказал Туск журналистам в понедельник.Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон.Ранее сообщалось, что польские силовики пресекли штурм границы мигрантами со стороны Белоруссии. В своем аккаунте в Twitter МВД Польши опубликовало несколько видеозаписей, где видно, как большая группа мигрантов пытается прорваться через границу. Им противостоят польские пограничники при поддержке армии.Штурмующие границу нелегалы пытались преодолеть ограду из колючей проволоки с помощью подручных средств - палок и бревен, бросали камни в польских пограничников. Им удалось повалить несколько секций ограждения. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.

https://ria.ru/20211108/granitsa-1758058041.html

польша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, нато, мигранты, белоруссия, дональд туск, мвд польши, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии