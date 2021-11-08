https://ria.ru/20211108/onlayn-1758038548.html

ВТБ запускает ВТБ Онлайн для неклиентов

ВТБ запускает ВТБ Онлайн для неклиентов - РИА Новости, 08.11.2021

ВТБ запускает ВТБ Онлайн для неклиентов

Банк ВТБ (ПАО) запускает для клиентов других банков упрощенную версию ВТБ Онлайн (4+), которая включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:36

2021-11-08T12:36

2021-11-08T12:36

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втб

анатолий печатников

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запускает для клиентов других банков упрощенную версию ВТБ Онлайн (4+), которая включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов, позволит совершать операции без дополнительной идентификации на сумму до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка.ВТБ Онлайн для клиентов других банков на этапе запуска включает в себя 5 финансовых и 20 нефинансовых сервисов. Клиенту доступен моментальный выпуск карты ВТБ. Пользователи смогут бесплатно совершать переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, без комиссии проводить оплату коммунальных услуг, мобильной связи, платежи по штрафам ГИБДД, привязать карту стороннего банка, получать кешбэк за покупки. Доступно оформление заявки на ипотеку, кредит наличными, автокредит или кредитную карту. Также в ноябре у клиентов появится возможность пополнять и снимать деньги в банкоматах по технологии NFC."По нашей оценке, в среднем каждый житель России обслуживает свои счета в двух банках. Потенциально эта цифра может быть и выше, но бесплатно "протестировать" финансовые услуги других игроков зачастую крайне сложно. Это связано с определенными ограничениями – вам обязательно нужно быть клиентом понравившегося банка, пройти идентификацию личности и заключить с ним договор обслуживания. Но как минимум на первом этапе для вас это может быть неудобно, затратно и долго. Мы предлагаем клиентам других банков революционно новый подход – теперь вы можете бесплатно воспользоваться нашими базовыми услугами и сервисами, и если вам все понравится – стать нашим пользователем без ограничений", – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении.По словам члена правления ВТБ Святослава Островского, пользователи смогут моментально и бесплатно совершать денежные переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, оплачивать без комиссии коммунальные услуги, мобильную связь, штрафы ГИБДД и многое другое.Как отметил зампредправления ВТБ Вадим Кулик, ВТБ в рамках цифровой трансформации создает решения, которые являются основой для реализации стратегических целей банка. Один из ее основных приоритетов – возможность обеспечивать 100% доступности финансовых услуг онлайн. В ходе трансформации уже полностью перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, ускорен ввод новых продуктов и сервисов для наших клиентов.

https://ria.ru/20210729/kulik-1743255545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, технологии, втб, анатолий печатников