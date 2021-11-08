https://ria.ru/20211108/normandskiy_format-1758067095.html

Новых встреч в нормандском формате пока не планируется, заявил Лавров

Новых встреч в нормандском формате пока не планируется, заявил Лавров - РИА Новости, 08.11.2021

Новых встреч в нормандском формате пока не планируется, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что 11 ноября провести встречу глав МИД "нормандского формата", как это предлагают сделать ФРГ и Франция,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:44

2021-11-08T14:44

2021-11-08T16:38

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что 11 ноября провести встречу глав МИД "нормандского формата", как это предлагают сделать ФРГ и Франция, невозможно во-первых, из-за его графика, во-вторых, потому что пока нет реакции на предложения РФ по итоговому документу встречи.Лавров отметил, что Россия 29 октября направила партнерам по "нормандскому формату" свой проект возможного итогового заявления встречи глав МИД "четверки", а 30 октября в Риме "на полях" саммита G20 прошла встреча с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, где он предложил министрам иностранных дел "нормандского формата" встретиться в Париже 11 ноября."Я ему сказал - во-первых, мы бы хотели получить реакцию на содержательные предложения - именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольные договоренности - давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны", - сказал Лавров журналистам. По его словам, на встрече глава МИД Франции опять стал настоятельно подчеркивать необходимость встретиться 11 ноября."Я ему подтвердил, что во-первых, мы ждем реакции на наши предложения по существу. Во-вторых, даже если бы договоренности созрели и содержательная часть была готова, у меня 11 ноября здесь (в Москве) очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран... На днях мы вновь получили совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли как не безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно", - добавил Лавров. Он подчеркнул, что пока никаких новых дат проведения встречи в нормандском формате по урегулированию в Донбассе не обсуждается.

https://ria.ru/20211029/donbass-1756733378.html

https://ria.ru/20211030/zakharova-1757048879.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, париж, москва, сергей лавров, минские соглашения