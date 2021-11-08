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Жительница Норильска прокатила олениху на автобусе
Жительница Норильска прокатила олениху на автобусе - РИА Новости, 08.11.2021
Жительница Норильска прокатила олениху на автобусе
Женщина с молодой оленихой прокатились на автобусе в Норильске. По словам хозяйки важенки (оленихи) Валерии Болговой, 6 ноября они возвращались домой с... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:20
2021-11-08T15:47
общество
норильск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Женщина с молодой оленихой прокатились на автобусе в Норильске. По словам хозяйки важенки (оленихи) Валерии Болговой, 6 ноября они возвращались домой с храмового праздника в Норильске, куда были приглашены."На своих ногах устаем, она у меня не ездовая. Мы идем с тундры, где - пешочком, где - люди нам помогают доехать до города. А обратно мы гуляли по Ленинскому (проспекту), уже с мероприятия возвращались, и мы решили поехать на автобусе. Он был пустой, человек пять. Никому мы не мешали. Водитель, конечно, сопротивлялся, но потом смилостивился и довез нас до нужной остановки. Дальше уже пошли своим ходом", - рассказала собеседница агентства.По словам Валерии, они доехали до поселка Валек. Люди реагировали с радостью, проявляли интерес и положительные эмоции. "Нас фотографировали. Потом мы увидели себя в социальных сетях", - рассказала она. Женщина отметила, что ее олениха - частый и желанный гость на праздниках.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
Женщина с оленем прокатилась на автобусе в Норильске. Видео очевидцев
Женщина с молодой оленихой прокатились на автобусе в Норильске. По словам хозяйки важенки (оленихи) Валерии Болговой, 6 ноября они возвращались домой с храмового праздника в Норильске, куда были приглашены.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, норильск, красноярский край, видео
Жительница Норильска прокатила олениху на автобусе
КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Женщина с молодой оленихой прокатились на автобусе в Норильске. По словам хозяйки важенки (оленихи) Валерии Болговой, 6 ноября они возвращались домой с храмового праздника в Норильске, куда были приглашены.
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15:20 08.11.2021 (обновлено: 15:47 08.11.2021)
 
Жительница Норильска прокатила олениху на автобусе

Жительница Норильска Валерия Болгова вместе с оленихой прокатились на автобусе

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КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Женщина с молодой оленихой прокатились на автобусе в Норильске. По словам хозяйки важенки (оленихи) Валерии Болговой, 6 ноября они возвращались домой с храмового праздника в Норильске, куда были приглашены.
"На своих ногах устаем, она у меня не ездовая. Мы идем с тундры, где - пешочком, где - люди нам помогают доехать до города. А обратно мы гуляли по Ленинскому (проспекту), уже с мероприятия возвращались, и мы решили поехать на автобусе. Он был пустой, человек пять. Никому мы не мешали. Водитель, конечно, сопротивлялся, но потом смилостивился и довез нас до нужной остановки. Дальше уже пошли своим ходом", - рассказала собеседница агентства.
По словам Валерии, они доехали до поселка Валек. Люди реагировали с радостью, проявляли интерес и положительные эмоции. "Нас фотографировали. Потом мы увидели себя в социальных сетях", - рассказала она. Женщина отметила, что ее олениха - частый и желанный гость на праздниках.
 
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