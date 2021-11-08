https://ria.ru/20211108/norilsk-1758074033.html

Жительница Норильска прокатила олениху на автобусе

Жительница Норильска прокатила олениху на автобусе - РИА Новости, 08.11.2021

Жительница Норильска прокатила олениху на автобусе

Женщина с молодой оленихой прокатились на автобусе в Норильске. По словам хозяйки важенки (оленихи) Валерии Болговой, 6 ноября они возвращались домой с... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:20

2021-11-08T15:20

2021-11-08T15:47

общество

норильск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Женщина с молодой оленихой прокатились на автобусе в Норильске. По словам хозяйки важенки (оленихи) Валерии Болговой, 6 ноября они возвращались домой с храмового праздника в Норильске, куда были приглашены."На своих ногах устаем, она у меня не ездовая. Мы идем с тундры, где - пешочком, где - люди нам помогают доехать до города. А обратно мы гуляли по Ленинскому (проспекту), уже с мероприятия возвращались, и мы решили поехать на автобусе. Он был пустой, человек пять. Никому мы не мешали. Водитель, конечно, сопротивлялся, но потом смилостивился и довез нас до нужной остановки. Дальше уже пошли своим ходом", - рассказала собеседница агентства.По словам Валерии, они доехали до поселка Валек. Люди реагировали с радостью, проявляли интерес и положительные эмоции. "Нас фотографировали. Потом мы увидели себя в социальных сетях", - рассказала она. Женщина отметила, что ее олениха - частый и желанный гость на праздниках.

норильск

красноярский край

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2021

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Женщина с оленем прокатилась на автобусе в Норильске. Видео очевидцев Женщина с молодой оленихой прокатились на автобусе в Норильске. По словам хозяйки важенки (оленихи) Валерии Болговой, 6 ноября они возвращались домой с храмового праздника в Норильске, куда были приглашены. 2021-11-08T15:20 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, норильск, красноярский край, видео