https://ria.ru/20211108/nikaragua-1758068197.html

Совет ЕС не исключил новые санкции против властей Никарагуа

Совет ЕС не исключил новые санкции против властей Никарагуа - РИА Новости, 08.11.2021

Совет ЕС не исключил новые санкции против властей Никарагуа

Совет ЕС считает, что выборы в Никарагуа прошли "без демократических гарантий", а его результаты не являются легитимными, в этой связи Брюссель не исключает... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:48

2021-11-08T14:48

2021-11-08T15:06

в мире

манагуа (город)

никарагуа

даниэль ортега

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Совет ЕС считает, что выборы в Никарагуа прошли "без демократических гарантий", а его результаты не являются легитимными, в этой связи Брюссель не исключает введение дополнительных санкций против Манагуа.По предварительным данным, действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега в паре со своей супругой, вице-президентом Росарио Мурильо, уверенно лидирует по итогам прошедших 7 ноября выборов."Выборы, состоявшиеся в Никарагуа 7 ноября, прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности. Даниэль Ортега уничтожил пользующийся доверием выборный процесс, лишив народ страны права свободно выбирать свои представителей", - говорится в коммюнике.Отмечается, что в связи с развитием антидемократических тенденций в Никарагуа ЕС рассмотрит весь набор санкционных инструментов, чтобы ввести дополнительные меры против властей страны, в том числе выходящие за рамки индивидуальных.

https://ria.ru/20211107/nikaragua-1757969906.html

манагуа (город)

никарагуа

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в мире, манагуа (город), никарагуа, даниэль ортега