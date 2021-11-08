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https://ria.ru/20211108/nikaragua-1758028048.html
Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах - РИА Новости, 08.11.2021
Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
Действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега в паре со своей супругой, вице-президентом Росарио Мурильо, лидирует на "Суверенных выборах - 2021" по... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:58
2021-11-08T12:59
в мире
никарагуа
даниэль ортега
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МАНАГУА, 8 ноя - РИА Новости. Действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега в паре со своей супругой, вице-президентом Росарио Мурильо, лидирует на "Суверенных выборах - 2021" по результатам предварительного подсчета голосов, сообщила председатель Высшего избирательного совета страны CSE Бренда Роча."Сандинистский фронт - 1 014 624 голоса, 74,99%", - сказала Роча на пресс-конференции в Манагуа.На момент объявления предварительных результатов подсчитаны 49,25% голосов. Окончательные результаты голосования станут известны во вторник днем.Победителями в первом туре станет пара кандидатов, которая наберет 45% голосов или 35% с 5% отрывом от следующего кандидата. Инаугурация президента и вице-президента Никарагуа запланирована на 10 января, на следующий день после начала работы нового парламента.Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента, набирает 14,4%.Согласно предварительным данным ЦИК, в выборах приняли участие 65,34% избирателей.Находящийся у власти 75-летний президент Даниэль Ортега близок к переизбранию на четвертый срок подряд и пятый в своей политической карьере - он уже выигрывал президентские выборы 1984, 2006, 2011 и 2016 годов. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, баллотируется на этот пост во второй раз.
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в мире, никарагуа, даниэль ортега
11:58 08.11.2021 (обновлено: 12:59 08.11.2021)
 
Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах

Действующий президент Никарагуа Ортега лидирует на выборах главы государства

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Alfredo Zuniga
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МАНАГУА, 8 ноя - РИА Новости. Действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега в паре со своей супругой, вице-президентом Росарио Мурильо, лидирует на "Суверенных выборах - 2021" по результатам предварительного подсчета голосов, сообщила председатель Высшего избирательного совета страны CSE Бренда Роча.
"Сандинистский фронт - 1 014 624 голоса, 74,99%", - сказала Роча на пресс-конференции в Манагуа.
На момент объявления предварительных результатов подсчитаны 49,25% голосов. Окончательные результаты голосования станут известны во вторник днем.
Победителями в первом туре станет пара кандидатов, которая наберет 45% голосов или 35% с 5% отрывом от следующего кандидата. Инаугурация президента и вице-президента Никарагуа запланирована на 10 января, на следующий день после начала работы нового парламента.
Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента, набирает 14,4%.
Согласно предварительным данным ЦИК, в выборах приняли участие 65,34% избирателей.
Находящийся у власти 75-летний президент Даниэль Ортега близок к переизбранию на четвертый срок подряд и пятый в своей политической карьере - он уже выигрывал президентские выборы 1984, 2006, 2011 и 2016 годов. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, баллотируется на этот пост во второй раз.
Женщина во время голосования на избирательном участке в Манагуа в Никарагуа - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 08:57
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В миреНикарагуаДаниэль Ортега
 
 
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