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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/nerabochie_dni-1758034773.html
В Кремле считают преждевременным оценивать эффект от нерабочих дней
В Кремле считают преждевременным оценивать эффект от нерабочих дней - РИА Новости, 08.11.2021
В Кремле считают преждевременным оценивать эффект от нерабочих дней
Эффект от введения нерабочих дней в России из-за COVID-19 будет понятен через неделю, пока об этом рано говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:23
2021-11-08T12:23
распространение коронавируса
общество
москва
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Эффект от введения нерабочих дней в России из-за COVID-19 будет понятен через неделю, пока об этом рано говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе. Собственно, это дало основания, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве. Но полный эффект можно будет как-то все-таки осознавать в более длинной перспективе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об итогах нерабочих дней из-за COVID-19 в РФ.
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общество, москва, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:23 08.11.2021
 
В Кремле считают преждевременным оценивать эффект от нерабочих дней

Песков: пока рано говорить об эффекте от нерабочих дней в России, будет ясно через неделю

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие на Васильевском спуске в Москве
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Эффект от введения нерабочих дней в России из-за COVID-19 будет понятен через неделю, пока об этом рано говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе. Собственно, это дало основания, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве. Но полный эффект можно будет как-то все-таки осознавать в более длинной перспективе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об итогах нерабочих дней из-за COVID-19 в РФ.
Медик в ковидном отделении больницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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