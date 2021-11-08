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В Кремле считают преждевременным оценивать эффект от нерабочих дней

В Кремле считают преждевременным оценивать эффект от нерабочих дней - РИА Новости, 08.11.2021

В Кремле считают преждевременным оценивать эффект от нерабочих дней

Эффект от введения нерабочих дней в России из-за COVID-19 будет понятен через неделю, пока об этом рано говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:23

2021-11-08T12:23

2021-11-08T12:23

распространение коронавируса

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москва

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Эффект от введения нерабочих дней в России из-за COVID-19 будет понятен через неделю, пока об этом рано говорить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе. Собственно, это дало основания, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве. Но полный эффект можно будет как-то все-таки осознавать в более длинной перспективе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об итогах нерабочих дней из-за COVID-19 в РФ.

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1757988291.html

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