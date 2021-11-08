14:35 08.11.2021 (обновлено: 14:46 08.11.2021)
Лавров прокомментировал учения НАТО в Черном море
Лавров объяснил учения НАТО в Черном море политикой США по сдерживанию России
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Учения НАТО в Черном море связаны со стремлением США наращивать политику сдерживания России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 90-ые годы (20 века) и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте России-НАТО, полностью нарушенном в своей ключевой части, которая огласила обязательство НАТО не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на восток, на территорию новых членов, сейчас уже само собой разумеющимся идет речь о заинтересованности США в создании военно-морских баз в той же Румынии, в той же Болгарии", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что это "не просто прямое нарушение тех "честных слов", которые многократно произносились американскими и некоторыми европейскими лидерами в беседах с советским руководством, а это прямое нарушение документа, который был подписан и который все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнерства между РФ и НАТО".
"Мы в отношениях с натовцами уже многие годы привыкли готовиться к любым провокациям. Эта готовность, она обеспечена", - заявил глава российского МИД после переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией.
По его словам, в России "полностью готовы к любому развитию событий".
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