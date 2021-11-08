https://ria.ru/20211108/nasa-1758141645.html

Корабль Сrew Dragon с экипажем из четырех человек отстыковался от МКС

Корабль Сrew Dragon с экипажем из четырех человек отстыковался от МКС - РИА Новости, 08.11.2021

Корабль Сrew Dragon с экипажем из четырех человек отстыковался от МКС

Космический корабль Сrew Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС), до схода с орбиты он впервые осуществит полный облет... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:53

2021-11-08T22:53

2021-11-08T22:53

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международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Космический корабль Сrew Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС), до схода с орбиты он впервые осуществит полный облет станции, НАСА ведет прямую трансляцию.Второй регулярный экипаж Сrew Dragon в составе астронавтов НАСА Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке прибыл на МКС в апреле. Отстыковка корабля произошла в 14.05 (22.05) по времени Восточного побережья США, когда МКС находилась над Чили.Процедура отстыковки корабля от станции началась около двух часов назад, когда экипаж занял свои места в кабине Crew Dragon. Командиром экипажа выступает астронавт Кимброу. Как сообщило НАСА, перед сходом с орбиты Crew Dragon осуществит круговой облет орбитальной станции. Для этого после отстыковки корабль отойдет на безопасное расстояние от МКС (около 200 метров), после чего на собственной тяге в режиме автопилота совершит круговой облет МКС, чтобы провести фотосъемку всей станции снаружи. Это, подчеркнули в НАСА, будет сделано впервые с 2011 года. возможность кругового облета станции была одним из технических требований НАСА к SpaceX для сертификации корабля. Весь облет должен занять около полутора часов, сообщили в НАСА.Планируется, что капсула корабля приводнится в мексиканском заливе в Атлантическом океане через несколько часов после отбытия с МКС. Ожидается, что это произойдет в 22.33 по времени Восточного побережья США (06.33 мск во вторник).По возвращении экипажа Crew 2, НАСА планирует осуществить запуск на МКС третьей регулярной миссии Сrew Dragon с экипажем Crew 3 в составе ​​американцев Тома Маршберна, Раджи Чари, Кайлы Бэррон и немецкого астронавта Маттиаса Маурера. Ожидается, что это произойдет не раньше среды 10 ноября. До этого их запуск на МКС многократно откладывался из-за погодных условий и плохого самочувствия одного из астронавтов.С отбытием Сrew Dragon на МКС остались американец Марк Ванде Хай и двое россиян Антон Шкaплеров и Петр Дубров.

https://ria.ru/20210507/kosmos-1731357837.html

https://ria.ru/20211025/rogozin-1756140206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, spacex, наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)