https://ria.ru/20211108/nagrady-1758086886.html

Шапша вручил награды медицинским работникам Калужской области

Шапша вручил награды медицинским работникам Калужской области - РИА Новости, 08.11.2021

Шапша вручил награды медицинским работникам Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил федеральные и региональные награды медикам за борьбу с COVID-19, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:20

2021-11-08T16:20

2021-11-08T16:20

калужская область

общество

медицина

здравоохранение

боровский район

калужская область

врачи

владислав шапша

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КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил федеральные и региональные награды медикам за борьбу с COVID-19, сообщает правительство региона.Церемония прошла в понедельник. Награды из рук главы региона получили 26 медицинских работников. Владислав Шапша поблагодарил их за самоотверженный труд в сложных условиях пандемии, отметив, что в настоящее время на систему здравоохранения легла дополнительная нагрузка."Вы очень профессионально, честно и мужественно выполняете свой медицинский долг. Мы делаем всё, чтобы вам помочь: и с точки зрения обеспечения наших больниц, и с точки зрения вакцинирования. И продолжим это делать", - подчеркнул губернатор.За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении врачебного долга, медалью Луки Крымского были награждены заведующие отделениями Калужской городской клинической больницы №2 "Сосновая роща" Алексей Замараев и Ксения Козлова. Это первые медицинские работники в Калужской области, удостоенные данной награды.За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено заведующей отделением Центральной районной больницы Боровского района Валентине Антоновой.За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, благодарность президента Российской Федерации объявлена научному сотруднику медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Эрнесту Акки.Еще 22 медика удостоились медалей Калужской области "За медицинскую доблесть" за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Всего в 2020-2021 годах медалями Калужской области "За медицинскую доблесть" были награждены 260 медработников региона.

https://ria.ru/20211101/avtomobili-1757202858.html

https://ria.ru/20211108/kontrol-1758081059.html

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756385352.html

боровский район

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общество, медицина, здравоохранение, боровский район, калужская область, врачи, владислав шапша, россия, коронавирус в россии