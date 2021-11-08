Шапша вручил награды медицинским работникам Калужской области
Глава Калужской области Шапша вручил награды медицинским работникам за борьбу с COVID-19
КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил федеральные и региональные награды медикам за борьбу с COVID-19, сообщает правительство региона.
Церемония прошла в понедельник. Награды из рук главы региона получили 26 медицинских работников. Владислав Шапша поблагодарил их за самоотверженный труд в сложных условиях пандемии, отметив, что в настоящее время на систему здравоохранения легла дополнительная нагрузка.
"Вы очень профессионально, честно и мужественно выполняете свой медицинский долг. Мы делаем всё, чтобы вам помочь: и с точки зрения обеспечения наших больниц, и с точки зрения вакцинирования. И продолжим это делать", - подчеркнул губернатор.
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении врачебного долга, медалью Луки Крымского были награждены заведующие отделениями Калужской городской клинической больницы №2 "Сосновая роща" Алексей Замараев и Ксения Козлова. Это первые медицинские работники в Калужской области, удостоенные данной награды.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено заведующей отделением Центральной районной больницы Боровского района Валентине Антоновой.
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, благодарность президента Российской Федерации объявлена научному сотруднику медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Эрнесту Акки.
Еще 22 медика удостоились медалей Калужской области "За медицинскую доблесть" за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Всего в 2020-2021 годах медалями Калужской области "За медицинскую доблесть" были награждены 260 медработников региона.