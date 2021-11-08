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Недовольных ценами на еду ждет сюрприз

Россия может разрешить беспошлинный импорт говядины и свинины, пишет СМИ - РИА Новости, 08.11.2021

Недовольных ценами на еду ждет сюрприз

Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают возможность введения беспошлинного импорта свинины и говядины в Россию, пишут "Ведомости" со ссылкой на участников... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T05:43

2021-11-08T05:43

2021-11-08T08:42

экономика

правительство рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают возможность введения беспошлинного импорта свинины и говядины в Россию, пишут "Ведомости" со ссылкой на участников совещаний в ведомствах.Источник в финансово-экономическом блоке правительства уточнил в беседе с газетой, что речь идет об освобождении от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тысяч тонн в 2022 году, а также не более 100 тысяч тонн замороженной свинины с января по 31 июня следующего года.По задумке авторов инициативы, импортерам предстоит выполнить условие в виде целевого ввоза, поскольку мясо должно быть переработано на территории России.В Минэкономразвития уточнили, что любые меры будут приниматься с учетом ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.

https://ria.ru/20210927/ptitsa-1752038548.html

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экономика, правительство рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия