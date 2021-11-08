https://ria.ru/20211108/moskva-1758098790.html

Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий

Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий - РИА Новости, 08.11.2021

Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий

Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий, состояние дорог непрерывно мониторят, при необходимости в некоторых местах проведут... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:13

2021-11-08T17:13

2021-11-08T17:13

общество

москва

погода

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий, состояние дорог непрерывно мониторят, при необходимости в некоторых местах проведут противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта."При необходимости в местах образования скользкости проведем выборочную противогололедную обработку. Просим автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду: соблюдать скоростной режим и дистанцию, не мешать прохождению колонн коммунальной техники. И напоминаем: использование летних шин при таких погодных условиях может привести к ДТП. Воздержитесь от поездок на личном транспорте, если еще не успели подготовить автомобиль к зиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211108/vladivostok-1758075705.html

москва

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2021

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общество, москва, погода