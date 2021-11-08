https://ria.ru/20211108/moskva-1758098790.html
Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий
Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий - РИА Новости, 08.11.2021
Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий
Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий, состояние дорог непрерывно мониторят, при необходимости в некоторых местах проведут... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:13
2021-11-08T17:13
2021-11-08T17:13
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729211468_76:385:3032:2048_1920x0_80_0_0_8cc110040699d507b149832356a3ba84.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий, состояние дорог непрерывно мониторят, при необходимости в некоторых местах проведут противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта."При необходимости в местах образования скользкости проведем выборочную противогололедную обработку. Просим автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду: соблюдать скоростной режим и дистанцию, не мешать прохождению колонн коммунальной техники. И напоминаем: использование летних шин при таких погодных условиях может привести к ДТП. Воздержитесь от поездок на личном транспорте, если еще не успели подготовить автомобиль к зиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211108/vladivostok-1758075705.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729211468_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_6ecc9292ca34ac625cd6327002b9e663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий
Городские службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Городские службы Москвы
готовы к ухудшению погодных условий, состояние дорог непрерывно мониторят, при необходимости в некоторых местах проведут противогололедную обработку, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы готовы к ухудшению погодных условий. По прогнозам синоптиков, сегодня после 21.00 и до 09.00 9 ноября в столице ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, местами усиление ветра до 17 метров в секунду, переход температуры воздуха через ноль градусов, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.
"При необходимости в местах образования скользкости проведем выборочную противогололедную обработку. Просим автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду: соблюдать скоростной режим и дистанцию, не мешать прохождению колонн коммунальной техники. И напоминаем: использование летних шин при таких погодных условиях может привести к ДТП. Воздержитесь от поездок на личном транспорте, если еще не успели подготовить автомобиль к зиме", - говорится в сообщении.