https://ria.ru/20211108/moskva-1758083622.html
Омбудсмен следит за ситуацией в Новой Москве, где избили отца с ребенком
Омбудсмен следит за ситуацией в Новой Москве, где избили отца с ребенком - РИА Новости, 08.11.2021
Омбудсмен следит за ситуацией в Новой Москве, где избили отца с ребенком
Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что следит за ситуацией в новой Москве, где избили отца с ребенком. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:07
2021-11-08T16:07
2021-11-08T16:09
происшествия
новая москва
ольга ярославская
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что следит за ситуацией в новой Москве, где избили отца с ребенком.Конфликт произошел в ноябрьские праздники в микрорайоне Новые Ватутинки: четверо молодых людей напали на двух других, один из которых был с маленьким ребенком. Видеокадры с места ЧП быстро облетели рунет и вызвали бурную реакцию.Впоследствии отец ребенка рассказал, что драка началась "на ровном месте" – агрессивная компания зацепила его друга плечом, а впоследствии нападавшие намеренно ударили его ребенка по щеке. Друг мужчины со своей стороны заявил, что его пытались несколько раз зарезать.Сами фигуранты дела не признают вину в покушении на убийство, но и не отрицают участие в драке. Как пояснил адвокат одного из обвиняемых, задержанные называют потерпевшего зачинщиком конфликта. Все четверо сейчас арестованы по решению суда.
https://ria.ru/20211107/napadenie-1757975197.html
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происшествия, новая москва, ольга ярославская, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
16:07 08.11.2021 (обновлено: 16:09 08.11.2021)
Омбудсмен следит за ситуацией в Новой Москве, где избили отца с ребенком
Омбудсмен Ярославская следит за ситуацией в Новой Москве, где избили отца с ребенком