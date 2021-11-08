https://ria.ru/20211108/moskva-1758083622.html

Омбудсмен следит за ситуацией в Новой Москве, где избили отца с ребенком

Омбудсмен следит за ситуацией в Новой Москве, где избили отца с ребенком - РИА Новости, 08.11.2021

Омбудсмен следит за ситуацией в Новой Москве, где избили отца с ребенком

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что следит за ситуацией в новой Москве, где избили отца с ребенком. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:07

2021-11-08T16:07

2021-11-08T16:09

происшествия

новая москва

ольга ярославская

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что следит за ситуацией в новой Москве, где избили отца с ребенком.Конфликт произошел в ноябрьские праздники в микрорайоне Новые Ватутинки: четверо молодых людей напали на двух других, один из которых был с маленьким ребенком. Видеокадры с места ЧП быстро облетели рунет и вызвали бурную реакцию.Впоследствии отец ребенка рассказал, что драка началась "на ровном месте" – агрессивная компания зацепила его друга плечом, а впоследствии нападавшие намеренно ударили его ребенка по щеке. Друг мужчины со своей стороны заявил, что его пытались несколько раз зарезать.Сами фигуранты дела не признают вину в покушении на убийство, но и не отрицают участие в драке. Как пояснил адвокат одного из обвиняемых, задержанные называют потерпевшего зачинщиком конфликта. Все четверо сейчас арестованы по решению суда.

https://ria.ru/20211107/napadenie-1757975197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новая москва, ольга ярославская, нападение на мужчину с ребенком в новой москве