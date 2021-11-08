https://ria.ru/20211108/moskva-1758079366.html

Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

Москвичей предупредили о похолодании и гололедице - РИА Новости, 08.11.2021

Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

Спасатели предупреждают о дожде, снеге, порывистом ветре и минусовых температурах в Москве ночью, а также о дальнейшем похолодании и гололедице во вторник,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:49

2021-11-08T15:49

2021-11-08T15:49

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Спасатели предупреждают о дожде, снеге, порывистом ветре и минусовых температурах в Москве ночью, а также о дальнейшем похолодании и гололедице во вторник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21.00 8 ноября до 9.00 9 ноября по городу Москве ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, снег, гололёдные явления, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, а также переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений. С 9.00 до 21.00 9 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), россия