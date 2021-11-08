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Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице - РИА Новости, 08.11.2021
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
Спасатели предупреждают о дожде, снеге, порывистом ветре и минусовых температурах в Москве ночью, а также о дальнейшем похолодании и гололедице во вторник,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:49
2021-11-08T15:49
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Спасатели предупреждают о дожде, снеге, порывистом ветре и минусовых температурах в Москве ночью, а также о дальнейшем похолодании и гололедице во вторник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21.00 8 ноября до 9.00 9 ноября по городу Москве ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, снег, гололёдные явления, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, а также переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений. С 9.00 до 21.00 9 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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москва
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), россия
15:49 08.11.2021
 
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

МЧС предупредило о минусовых температурах и гололедице в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Спасатели предупреждают о дожде, снеге, порывистом ветре и минусовых температурах в Москве ночью, а также о дальнейшем похолодании и гололедице во вторник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21.00 8 ноября до 9.00 9 ноября по городу Москве ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, снег, гололёдные явления, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, а также переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений. С 9.00 до 21.00 9 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Москва-река - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:44
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Россия
 
 
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