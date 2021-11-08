https://ria.ru/20211108/moskva-1758079366.html
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице - РИА Новости, 08.11.2021
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
Спасатели предупреждают о дожде, снеге, порывистом ветре и минусовых температурах в Москве ночью, а также о дальнейшем похолодании и гололедице во вторник,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:49
2021-11-08T15:49
2021-11-08T15:49
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156294/72/1562947251_0:209:2900:1840_1920x0_80_0_0_07f0af02e85923d080532030e067901f.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Спасатели предупреждают о дожде, снеге, порывистом ветре и минусовых температурах в Москве ночью, а также о дальнейшем похолодании и гололедице во вторник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21.00 8 ноября до 9.00 9 ноября по городу Москве ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, снег, гололёдные явления, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, а также переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений. С 9.00 до 21.00 9 ноября ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156294/72/1562947251_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_c3740e88340f16a97004750ceac80a9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), россия
Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
МЧС предупредило о минусовых температурах и гололедице в Москве