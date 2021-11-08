https://ria.ru/20211108/moskva-1758072790.html

Соцкарты москвичей на домашнем режиме разрешат разблокировать на один день

Соцкарты москвичей на домашнем режиме разрешат разблокировать на один день - РИА Новости, 08.11.2021

Соцкарты москвичей на домашнем режиме разрешат разблокировать на один день

Соцкарты москвичей, находящихся на домашнем режиме, могут разблокировать на день для посещения врача, сообщается на официальном портале мэра столицы. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:11

2021-11-08T15:11

2021-11-08T16:33

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Соцкарты москвичей, находящихся на домашнем режиме, могут разблокировать на день для посещения врача, сообщается на официальном портале мэра столицы.Ранее Сергей Собянин заявил, что в связи с введением особого режима для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями с 8 ноября для них приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте.Чтобы воспользоваться соцкартой для поездки в поликлинику, необходимо не менее чем за пять дней сформировать запись в системе ЕМИАС.Осенью в России наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19, больше всего новых инфицированных в Москве. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211107/nerabochie-dni-1757934062.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей собянин