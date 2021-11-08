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Соцкарты москвичей на домашнем режиме разрешат разблокировать на один день
Соцкарты москвичей на домашнем режиме разрешат разблокировать на один день - РИА Новости, 08.11.2021
Соцкарты москвичей на домашнем режиме разрешат разблокировать на один день
Соцкарты москвичей, находящихся на домашнем режиме, могут разблокировать на день для посещения врача, сообщается на официальном портале мэра столицы. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:11
2021-11-08T16:33
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Соцкарты москвичей, находящихся на домашнем режиме, могут разблокировать на день для посещения врача, сообщается на официальном портале мэра столицы.Ранее Сергей Собянин заявил, что в связи с введением особого режима для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями с 8 ноября для них приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте.Чтобы воспользоваться соцкартой для поездки в поликлинику, необходимо не менее чем за пять дней сформировать запись в системе ЕМИАС.Осенью в России наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19, больше всего новых инфицированных в Москве. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, сергей собянин
15:11 08.11.2021 (обновлено: 16:33 08.11.2021)
 
Соцкарты москвичей на домашнем режиме разрешат разблокировать на один день

Соцкарты москвичей на домашнем режиме могут разблокировать на день для посещения врача

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Соцкарты москвичей, находящихся на домашнем режиме, могут разблокировать на день для посещения врача, сообщается на официальном портале мэра столицы.
"Да, но только на один день, если есть предварительная запись на прием, диагностическое или лабораторно-инструментальное исследование", — поясняется в публикации.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в связи с введением особого режима для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями с 8 ноября для них приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте.
Чтобы воспользоваться соцкартой для поездки в поликлинику, необходимо не менее чем за пять дней сформировать запись в системе ЕМИАС.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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