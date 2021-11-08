https://ria.ru/20211108/morozov-1758004682.html

Умер бывший министр путей сообщения Вадим Морозов

Умер бывший министр путей сообщения Вадим Морозов - РИА Новости, 08.11.2021

Умер бывший министр путей сообщения Вадим Морозов

Экс-министр путей сообщения РФ, бывший первый вице-президент РЖД Вадим Морозов скончался 7 ноября на 68-м году жизни, сообщает корпоративная газета РЖД "Гудок". РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:52

2021-11-08T09:52

2021-11-08T09:52

общество

ржд

министерство транспорта рф (минтранс россии)

вадим морозов

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-министр путей сообщения РФ, бывший первый вице-президент РЖД Вадим Морозов скончался 7 ноября на 68-м году жизни, сообщает корпоративная газета РЖД "Гудок"."Правление открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Центральный комитет Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта с глубоким прискорбием извещают, что 7 ноября 2021 года на 68-м году жизни скончался бывший первый вице-президент ОАО "РЖД" (2005–2015), министр путей сообщения Российской Федерации (2003–2004), доктор технических наук Морозов Вадим Николаевич", - сообщает газета.Морозов в 1977 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и прошел путь от дежурного по автоматизированной горке станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги до министра путей сообщения, первого вице-президента РЖД.Был дважды удостоен благодарности президента РФ, награжден орденом Почета, медалью "За развитие железных дорог", медалью Минтранса России "За заслуги в развитии транспортного комплекса России", дважды получил высшую награду отрасли – знак "Почетный железнодорожник", многие другие награды.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии), вадим морозов, россия