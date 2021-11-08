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Умер бывший министр путей сообщения Вадим Морозов
Умер бывший министр путей сообщения Вадим Морозов - РИА Новости, 08.11.2021
Умер бывший министр путей сообщения Вадим Морозов
Экс-министр путей сообщения РФ, бывший первый вице-президент РЖД Вадим Морозов скончался 7 ноября на 68-м году жизни, сообщает корпоративная газета РЖД "Гудок". РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:52
2021-11-08T09:52
2021-11-08T09:52
общество
ржд
министерство транспорта рф (минтранс россии)
вадим морозов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-министр путей сообщения РФ, бывший первый вице-президент РЖД Вадим Морозов скончался 7 ноября на 68-м году жизни, сообщает корпоративная газета РЖД "Гудок"."Правление открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Центральный комитет Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта с глубоким прискорбием извещают, что 7 ноября 2021 года на 68-м году жизни скончался бывший первый вице-президент ОАО "РЖД" (2005–2015), министр путей сообщения Российской Федерации (2003–2004), доктор технических наук Морозов Вадим Николаевич", - сообщает газета.Морозов в 1977 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и прошел путь от дежурного по автоматизированной горке станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги до министра путей сообщения, первого вице-президента РЖД.Был дважды удостоен благодарности президента РФ, награжден орденом Почета, медалью "За развитие железных дорог", медалью Минтранса России "За заслуги в развитии транспортного комплекса России", дважды получил высшую награду отрасли – знак "Почетный железнодорожник", многие другие награды.
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общество, ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии), вадим морозов, россия
Умер бывший министр путей сообщения Вадим Морозов
Умер бывший министр путей сообщения России и первый вице-президент РЖД Вадим Морозов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Экс-министр путей сообщения РФ, бывший первый вице-президент РЖД Вадим Морозов
скончался 7 ноября на 68-м году жизни, сообщает корпоративная газета РЖД "Гудок
".
"Правление открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Центральный комитет Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта с глубоким прискорбием извещают, что 7 ноября 2021 года на 68-м году жизни скончался бывший первый вице-президент ОАО "РЖД" (2005–2015), министр путей сообщения Российской Федерации (2003–2004), доктор технических наук Морозов Вадим Николаевич", - сообщает газета.
Морозов в 1977 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и прошел путь от дежурного по автоматизированной горке станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги
до министра путей сообщения, первого вице-президента РЖД
.
Был дважды удостоен благодарности президента РФ, награжден орденом Почета, медалью "За развитие железных дорог", медалью Минтранса России "За заслуги в развитии транспортного комплекса России", дважды получил высшую награду отрасли – знак "Почетный железнодорожник", многие другие награды.