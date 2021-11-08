https://ria.ru/20211108/mir-1758033936.html
Платежная система "Мир" усилила безопасность своих карт
Платежная система "Мир" усилила безопасность своих карт - РИА Новости, 08.11.2021
Платежная система "Мир" усилила безопасность своих карт
Платежная система "Мир" запустила новый сервис, который позволит ее участникам более оперативно реагировать на проблемы, связанные с мошенничеством, сообщили... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:20
2021-11-08T12:20
2021-11-08T20:13
экономика
технологии
карта "мир"
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Платежная система "Мир" запустила новый сервис, который позволит ее участникам более оперативно реагировать на проблемы, связанные с мошенничеством, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы."Новый функционал "Скомпрометированные карты", реализованный на базе диспутной платформы НСПК, предназначен для обмена информацией как между участниками платежной системы "Мир", так и между банками и платежной системой", - рассказали в "Мире"."Это позволит более быстро и адресно предоставлять участникам информацию о скомпрометированных платежных инструментах, а также оперативно реагировать на всех уровнях - как банков, так и платежной системы. Нововведение позволит принимать необходимые меры по противодействию разным видам мошенничества", - добавили в платежной системе.Там уточнили, что в настоящее время такой функционал доступен для всех участников платежной системы "Мир", подключенных к платформе "Диспут+". На сегодняшний день данную опцию поддерживают более 180 банков.
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экономика, технологии, карта "мир"
12:20 08.11.2021 (обновлено: 20:13 08.11.2021)
Платежная система "Мир" усилила безопасность своих карт
Платежная система "Мир" запустила сервис, который позволит реагировать на мошенничество
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Платежная система "Мир" запустила новый сервис, который позволит ее участникам более оперативно реагировать на проблемы, связанные с мошенничеством, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы
.
"Новый функционал "Скомпрометированные карты", реализованный на базе диспутной платформы НСПК, предназначен для обмена информацией как между участниками платежной системы "Мир", так и между банками и платежной системой", - рассказали в "Мире".
"Это позволит более быстро и адресно предоставлять участникам информацию о скомпрометированных платежных инструментах, а также оперативно реагировать на всех уровнях - как банков, так и платежной системы. Нововведение позволит принимать необходимые меры по противодействию разным видам мошенничества", - добавили в платежной системе.
Там уточнили, что в настоящее время такой функционал доступен для всех участников платежной системы "Мир", подключенных к платформе "Диспут+". На сегодняшний день данную опцию поддерживают более 180 банков.