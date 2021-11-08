https://ria.ru/20211108/mir-1758033936.html

Платежная система "Мир" усилила безопасность своих карт

Платежная система "Мир" усилила безопасность своих карт - РИА Новости, 08.11.2021

Платежная система "Мир" усилила безопасность своих карт

Платежная система "Мир" запустила новый сервис, который позволит ее участникам более оперативно реагировать на проблемы, связанные с мошенничеством, сообщили... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:20

2021-11-08T12:20

2021-11-08T20:13

экономика

технологии

карта "мир"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758126550_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_2cb00ac9414712cca71bc8c9a5fa8a6f.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Платежная система "Мир" запустила новый сервис, который позволит ее участникам более оперативно реагировать на проблемы, связанные с мошенничеством, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы."Новый функционал "Скомпрометированные карты", реализованный на базе диспутной платформы НСПК, предназначен для обмена информацией как между участниками платежной системы "Мир", так и между банками и платежной системой", - рассказали в "Мире"."Это позволит более быстро и адресно предоставлять участникам информацию о скомпрометированных платежных инструментах, а также оперативно реагировать на всех уровнях - как банков, так и платежной системы. Нововведение позволит принимать необходимые меры по противодействию разным видам мошенничества", - добавили в платежной системе.Там уточнили, что в настоящее время такой функционал доступен для всех участников платежной системы "Мир", подключенных к платформе "Диспут+". На сегодняшний день данную опцию поддерживают более 180 банков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/karta-1754987963.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, карта "мир"