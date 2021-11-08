Голикова поручила Минздраву проработать онкопрофилактику для женщин
Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать дополнительную онкопрофилактику для женщин
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерству здравоохранения определить тактику проведения дополнительных исследований для онкопрофилактики наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России при участи главного внештатного гинеколога Минздрава России с учетом международной практики определить тактику и стратегию проведения дополнительных исследований в целях онкопрофилактики, раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин", - говорится в документе.
Голикова также поручила проработать включение в профилактический медосмотр и диспансеризацию отдельных групп взрослых скринингов по выявлению злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез. Минздраву также поручено определить наиболее уязвимые когорты онкологических больных, структурировать проблемы, которые возникают при их лечении, а также необходимые действия для обеспечения доступности применяемых в мире методов лечения, например, для лечения нейроэндокринных опухолей.