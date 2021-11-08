https://ria.ru/20211108/minzdrav-1758064769.html

Голикова поручила Минздраву проработать онкопрофилактику для женщин

Голикова поручила Минздраву проработать онкопрофилактику для женщин - РИА Новости, 08.11.2021

Голикова поручила Минздраву проработать онкопрофилактику для женщин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерству здравоохранения определить тактику проведения дополнительных исследований для онкопрофилактики наиболее... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:34

2021-11-08T14:34

2021-11-08T14:34

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерству здравоохранения определить тактику проведения дополнительных исследований для онкопрофилактики наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Голикова также поручила проработать включение в профилактический медосмотр и диспансеризацию отдельных групп взрослых скринингов по выявлению злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез. Минздраву также поручено определить наиболее уязвимые когорты онкологических больных, структурировать проблемы, которые возникают при их лечении, а также необходимые действия для обеспечения доступности применяемых в мире методов лечения, например, для лечения нейроэндокринных опухолей.

https://ria.ru/20211025/rak-1756060228.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), татьяна голикова, здоровье - общество, россия