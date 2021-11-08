Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/minyust-1758129371.html
"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов
"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов - РИА Новости, 08.11.2021
"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр незарегистрированных организаций — иностранных агентов движение "Российская ЛГБТ-сеть"*, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T20:35
2021-11-08T22:16
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_2285743732984f5a4fff7d7936ca4f1c.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в реестр незарегистрированных организаций — иностранных агентов движение "Российская ЛГБТ-сеть"*, сообщается на сайте ведомства.Кроме того, Минюст расширил перечень СМИ-иноагентов. В него попали пять человек, среди которых адвокат Иван Павлов**, защищавший Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Закон о регулировании деятельности иноагентов в России был принят в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО.Такие организации и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, их обязали предоставлять документы, на основе которых НКО проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если такие мероприятия не проводились.*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иноагента.**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
https://ria.ru/20211029/zakonodatelstvo-1756835563.html
https://ria.ru/20211021/putin-1755671214.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_74665f651eed81f06b2023c3ad5ccbec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия
20:35 08.11.2021 (обновлено: 22:16 08.11.2021)
 
"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов

Минюст включил "Российскую ЛГБТ-сеть"* в реестр незарегистрированных иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в реестр незарегистрированных организаций — иностранных агентов движение "Российская ЛГБТ-сеть"*, сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, Минюст расширил перечень СМИ-иноагентов. В него попали пять человек, среди которых адвокат Иван Павлов**, защищавший Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 12:47
В Кремле не намерены обсуждать закон о СМИ-иноагентах с другими странами
Закон о регулировании деятельности иноагентов в России был принят в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО.
Такие организации и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, их обязали предоставлять документы, на основе которых НКО проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если такие мероприятия не проводились.
*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иноагента.
**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии Новые люди Алексеем Нечаевым - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 19:17
Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
01:20Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Лента новостейМолния
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомнымГлава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"