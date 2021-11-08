https://ria.ru/20211108/minyust-1758129371.html

"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов

"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов - РИА Новости, 08.11.2021

"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр незарегистрированных организаций — иностранных агентов движение "Российская ЛГБТ-сеть"*, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T20:35

2021-11-08T20:35

2021-11-08T22:16

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_2285743732984f5a4fff7d7936ca4f1c.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в реестр незарегистрированных организаций — иностранных агентов движение "Российская ЛГБТ-сеть"*, сообщается на сайте ведомства.Кроме того, Минюст расширил перечень СМИ-иноагентов. В него попали пять человек, среди которых адвокат Иван Павлов**, защищавший Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Закон о регулировании деятельности иноагентов в России был принят в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО.Такие организации и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, их обязали предоставлять документы, на основе которых НКО проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если такие мероприятия не проводились.*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иноагента.**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

https://ria.ru/20211029/zakonodatelstvo-1756835563.html

https://ria.ru/20211021/putin-1755671214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия