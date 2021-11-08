https://ria.ru/20211108/minyust-1758129371.html
"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов
"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов - РИА Новости, 08.11.2021
"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр незарегистрированных организаций — иностранных агентов движение "Российская ЛГБТ-сеть"*, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T20:35
2021-11-08T20:35
2021-11-08T22:16
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в реестр незарегистрированных организаций — иностранных агентов движение "Российская ЛГБТ-сеть"*, сообщается на сайте ведомства.Кроме того, Минюст расширил перечень СМИ-иноагентов. В него попали пять человек, среди которых адвокат Иван Павлов**, защищавший Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Закон о регулировании деятельности иноагентов в России был принят в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО.Такие организации и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, их обязали предоставлять документы, на основе которых НКО проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если такие мероприятия не проводились.*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иноагента.**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
https://ria.ru/20211029/zakonodatelstvo-1756835563.html
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общество, россия
20:35 08.11.2021 (обновлено: 22:16 08.11.2021)
"Российскую ЛГБТ-сеть"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов
Минюст включил "Российскую ЛГБТ-сеть"* в реестр незарегистрированных иноагентов
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Министерство юстиции России
внесло в реестр незарегистрированных организаций — иностранных агентов движение "Российская ЛГБТ-сеть"*, сообщается на сайте
ведомства.
Кроме того, Минюст расширил перечень СМИ-иноагентов. В него попали пять человек, среди которых адвокат Иван Павлов**, защищавший Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене.
Закон о регулировании деятельности иноагентов в России был принят в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО.
Такие организации и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, их обязали предоставлять документы, на основе которых НКО проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения в случае, если такие мероприятия не проводились.
*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иноагента.
**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.