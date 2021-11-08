https://ria.ru/20211108/minprosvescheniya-1758068578.html

В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к терактам

В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к терактам - РИА Новости, 08.11.2021

В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к терактам

Минпросвещения предлагает приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям, заявила директор департамента государственной... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:51

2021-11-08T14:51

2021-11-08T14:59

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

совет федерации рф

школы

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минпросвещения предлагает приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская."Просим рассмотреть Совет Федерации в качестве законодательной инициативы и приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту",- сказала Фальковская на заседании круглого стола в Совете Федерации, посвященном безопасности детей.

https://ria.ru/20211101/shkola-1757184033.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, совет федерации рф, школы