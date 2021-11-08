https://ria.ru/20211108/minprosvescheniya-1758068578.html
В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к терактам
В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к терактам - РИА Новости, 08.11.2021
В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к терактам
Минпросвещения предлагает приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям, заявила директор департамента государственной... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:51
2021-11-08T14:51
2021-11-08T14:59
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
совет федерации рф
школы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минпросвещения предлагает приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям, заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская."Просим рассмотреть Совет Федерации в качестве законодательной инициативы и приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту",- сказала Фальковская на заседании круглого стола в Совете Федерации, посвященном безопасности детей.
https://ria.ru/20211101/shkola-1757184033.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, совет федерации рф, школы
14:51 08.11.2021 (обновлено: 14:59 08.11.2021)
В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к терактам
В Минпросвещения предложили приравнять нападения на образовательные учреждения к терактам