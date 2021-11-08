https://ria.ru/20211108/migratsiya-1758121782.html

МИД Австрии обвинил Белоруссию в использовании нелегальной миграции

МИД Австрии обвинил Белоруссию в использовании нелегальной миграции - РИА Новости, 08.11.2021

МИД Австрии обвинил Белоруссию в использовании нелегальной миграции

Использование Минском нелегальной миграции в своих интересах совершенно недопустимо, Вена выступает за единую позицию ЕС против такого подхода, сообщили РИА... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:21

2021-11-08T19:21

2021-11-08T19:41

в мире

австрия

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

евросоюз

мид австрии

мигранты

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ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Использование Минском нелегальной миграции в своих интересах совершенно недопустимо, Вена выступает за единую позицию ЕС против такого подхода, сообщили РИА Новости в МИД Австрии.Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщали, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей."Мы обеспокоены недавним увеличением числа попыток незаконного пересечения границы. Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, которые граничат с Белоруссией", - сообщили в МИД Австрии."Использование Белоруссией нелегальной миграции в своих целях совершенно недопустимо. Австрия выступает за единую и четкую позицию ЕС против такого подхода", - подчеркнули в австрийском внешнеполитическом ведомстве.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211108/polsha-1758118810.html

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в мире, австрия, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, евросоюз, мид австрии, мигранты