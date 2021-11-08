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"Все устроил Лукашенко": что творится на границе с Польшей
"Все устроил Лукашенко": что творится на границе с Польшей - РИА Новости, 08.11.2021
"Все устроил Лукашенко": что творится на границе с Польшей
Тысячи мигрантов предприняли попытку незаконно проникнуть в Польшу. Пограничникам пришлось применять слезоточивый газ. Ожидать ли силового сценария и что... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T21:51
2021-11-08T22:43
варшава
багдад (город)
ярослав качиньский
мид польши
белавиа
анджей дуда
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Тысячи мигрантов предприняли попытку незаконно проникнуть в Польшу. Пограничникам пришлось применять слезоточивый газ. Ожидать ли силового сценария и что кроется за потоком нелегалов из Белоруссии в ЕС — разбиралось РИА Новости.В обход блокпостовВаршава всерьез обеспокоена: президент Анджей Дуда провел срочную встречу с главой правительства, министрами и руководителями спецслужб.Ранее замглавы МИД Польши Петр Важик выложил в Twitter видеозапись: к границе с белорусской стороны приближаются несколько сотен человек, в том числе женщины с детьми. Польские пограничники утверждают, что мигрантов в общей сложности несколько тысяч и они идут в обход КПП через лес.При этом, уверяет польская сторона, колонну таким маршрутом якобы направляют белорусские силовики."Минск добивается конфликта, что может обернуться жертвами. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы", — прокомментировал Важик."Это провокация"В свою очередь, пресс-секретарь координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил о "крупнейшей попытке массового силового проникновения в страну".Министр обороны Мариуш Блащак привел пограничные войска в боевую готовность. По его словам, там более 12 тысяч польских солдат. Уже применили слезоточивый газ.Польские политологи утверждают, что белорусские власти намеренно провоцируют Евросоюз, способствуя нелегальной миграции.Как считает представитель Российского совета по международным делам Станислав Кувалдин, ситуация на границе способна повлиять на позицию Варшавы по европейским санкциям против Белоруссии. В частности, на запрет "Белавиа" летать в Европу."Минск создает неприятную картинку: жесткие кадры, как польские силовики не дают прохода беженцам, линии из ключей проволоки. Учитывая противоречивое отношение к проблеме мигрантов в самой Польше, это может привести к спорам властей с оппозицией", — говорит собеседник.Связанные рукиСтарший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев не исключает экономических последствий для Польши.Варшаве придется организовывать лагеря временного содержания — а это требует денег, причем немалых, отмечает он. В силовой сценарий, на который намекает риторика некоторых польских спикеров, политолог не верит."Стрелять на поражение не станут: это противоречит тем самым правам человека, к которым взывает ЕС", — полагает Волобуев.Он напомнил, что консервативная внутренняя политика уже навлекла на Варшаву санкции.Из-за закона, фактически запрещающего аборты, и судебной реформы Брюссель ежедневно штрафует Польшу на миллион евро. Недавняя смерть женщины из-за несделанного аборта лишь усилила гнев ЕС.Войска к белорусской границе стягивает и Литва. Еще летом литовцы по примеру поляков возвели барьер из колючей проволоки. По данным МИД республики, с прошлого года поток нелегалов из Белоруссии вырос в 15 раз.Вильнюс тоже винит во всем Лукашенко, который, как считают литовцы и поляки, использует миграцию в политических целях."Угрозы не представляют"Впрочем, в Минске от обвинений отмахиваются. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости: беженцы стремятся в Польшу и просят о статусе беженца в ЕС."Они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к несоблюдению Варшавой прав человека", — добавил он.Границу, по официальным данным, пересекли пока лишь единицы. По информации силовиков, в этом году задержали почти 900 азиатских нелегалов, а пытались пройти около 30 тысяч.Мигранты прибывают в Минск регулярными рейсами из Стамбула и Багдада. Есть афганцы, но в основном это курды, которые опасаются эскалации из-за предстоящего вывода из Ирака войск США по афганскому сценарию.В Кремле призывают Минск решить проблему мирным путем."Мы не сомневаемся, что миграционная служба Белоруссии примет меры, чтобы вернуть ситуацию в законное русло", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.И добавил: делается все для того, чтобы мигранты не начали переходить на территорию России.
https://ria.ru/20211108/polsha-1758091558.html
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варшава, багдад (город), ярослав качиньский, мид польши, белавиа, анджей дуда, россия
21:51 08.11.2021 (обновлено: 22:43 08.11.2021)
 

"Все устроил Лукашенко": что творится на границе с Польшей

© AFP 2021 / BELTA / Leonid Shcheglov Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ против беженцев на белорусско-польской границе
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ против беженцев на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AFP 2021 / BELTA / Leonid Shcheglov
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Тысячи мигрантов предприняли попытку незаконно проникнуть в Польшу. Пограничникам пришлось применять слезоточивый газ. Ожидать ли силового сценария и что кроется за потоком нелегалов из Белоруссии в ЕС — разбиралось РИА Новости.

В обход блокпостов

Варшава всерьез обеспокоена: президент Анджей Дуда провел срочную встречу с главой правительства, министрами и руководителями спецслужб.
Ранее замглавы МИД Польши Петр Важик выложил в Twitter видеозапись: к границе с белорусской стороны приближаются несколько сотен человек, в том числе женщины с детьми. Польские пограничники утверждают, что мигрантов в общей сложности несколько тысяч и они идут в обход КПП через лес.
При этом, уверяет польская сторона, колонну таким маршрутом якобы направляют белорусские силовики.
© REUTERS / BelTAБеженцы на белорусско-польской границе
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / BelTA
Беженцы на белорусско-польской границе
"Минск добивается конфликта, что может обернуться жертвами. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы", — прокомментировал Важик.

"Это провокация"

В свою очередь, пресс-секретарь координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил о "крупнейшей попытке массового силового проникновения в страну".
Министр обороны Мариуш Блащак привел пограничные войска в боевую готовность. По его словам, там более 12 тысяч польских солдат. Уже применили слезоточивый газ.
Польские политологи утверждают, что белорусские власти намеренно провоцируют Евросоюз, способствуя нелегальной миграции.
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусский пограничник
Белорусский пограничник
© Sputnik
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Белорусский пограничник
Как считает представитель Российского совета по международным делам Станислав Кувалдин, ситуация на границе способна повлиять на позицию Варшавы по европейским санкциям против Белоруссии. В частности, на запрет "Белавиа" летать в Европу.
"Минск создает неприятную картинку: жесткие кадры, как польские силовики не дают прохода беженцам, линии из ключей проволоки. Учитывая противоречивое отношение к проблеме мигрантов в самой Польше, это может привести к спорам властей с оппозицией", — говорит собеседник.

Связанные руки

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев не исключает экономических последствий для Польши.
Варшаве придется организовывать лагеря временного содержания — а это требует денег, причем немалых, отмечает он. В силовой сценарий, на который намекает риторика некоторых польских спикеров, политолог не верит.
Мигранты на белорусско-польской границе режут ограждение
Вчера, 16:40
Польские пограничники применили газ против нелегальных мигрантов
"Стрелять на поражение не станут: это противоречит тем самым правам человека, к которым взывает ЕС", — полагает Волобуев.
Он напомнил, что консервативная внутренняя политика уже навлекла на Варшаву санкции.
Из-за закона, фактически запрещающего аборты, и судебной реформы Брюссель ежедневно штрафует Польшу на миллион евро. Недавняя смерть женщины из-за несделанного аборта лишь усилила гнев ЕС.
Войска к белорусской границе стягивает и Литва. Еще летом литовцы по примеру поляков возвели барьер из колючей проволоки. По данным МИД республики, с прошлого года поток нелегалов из Белоруссии вырос в 15 раз.
Вильнюс тоже винит во всем Лукашенко, который, как считают литовцы и поляки, использует миграцию в политических целях.
© Sputnik / Инна ГришукБеженцы на белорусско-польской границе
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Инна Гришук
Беженцы на белорусско-польской границе

"Угрозы не представляют"

Впрочем, в Минске от обвинений отмахиваются. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости: беженцы стремятся в Польшу и просят о статусе беженца в ЕС.
"Они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к несоблюдению Варшавой прав человека", — добавил он.
© AP Photo / Leonid ShcheglovСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Leonid Shcheglov
Ситуация на белорусско-польской границе
Границу, по официальным данным, пересекли пока лишь единицы. По информации силовиков, в этом году задержали почти 900 азиатских нелегалов, а пытались пройти около 30 тысяч.
Мигранты прибывают в Минск регулярными рейсами из Стамбула и Багдада. Есть афганцы, но в основном это курды, которые опасаются эскалации из-за предстоящего вывода из Ирака войск США по афганскому сценарию.
В Кремле призывают Минск решить проблему мирным путем.
"Мы не сомневаемся, что миграционная служба Белоруссии примет меры, чтобы вернуть ситуацию в законное русло", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
И добавил: делается все для того, чтобы мигранты не начали переходить на территорию России.
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 21:36
Польша закроет пункт пропуска через границу с Белоруссией из-за мигрантов
 
ВаршаваБагдад (город)Ярослав КачиньскийМИД ПольшиБелавиаАнджей ДудаРоссия
 
 
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