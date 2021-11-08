https://ria.ru/20211108/migranty-1758082001.html
В Польше пообещали возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов
В Польше пообещали возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов - РИА Новости, 08.11.2021
В Польше пообещали возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов
Беженцев, которые смогут прорваться в Польшу, вернут обратно в Белоруссию, заявила представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Катажина Зданович. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:59
2021-11-08T15:59
2021-11-08T17:05
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Беженцев, которые смогут прорваться в Польшу, вернут обратно в Белоруссию, заявила представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Катажина Зданович."Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию", — сказала Зданович. По ее словам, ни один из нелегальных мигрантов, которые прибыли к границе, не подал прошение о предоставлении убежища. Она добавила, никому из них не удалось попасть в страну.Ранее МВД Польши опубликовало в Twitter несколько видеозаписей, где видно, как большая группа беженцев пыталась прорваться через границу. Они использовали палки и бревна, чтобы преодолеть ограду из колючей проволоки, и бросали камни в польских пограничников и военных. Мигрантам удалось повалить несколько секций ограждения. В ответ силовики применили слезоточивый газ.Представитель Пограничной стражи Польши ранее заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а через лес.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией. В частности в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
https://ria.ru/20211108/litva-1758054292.html
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РИА Новости
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Мигранты на белорусско-польской границе режут ограждение
Мигранты из Белоруссии пытаются резать пограничное ограждение, польские силовики используют перцовый спрей
2021-11-08T15:59
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белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире
15:59 08.11.2021 (обновлено: 17:05 08.11.2021)
В Польше пообещали возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов
Представитель погранстражи Польши пообещал возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов
ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Беженцев, которые смогут прорваться в Польшу, вернут обратно в Белоруссию, заявила представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Катажина Зданович.
"Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию", — сказала Зданович.
По ее словам, ни один из нелегальных мигрантов, которые прибыли к границе, не подал прошение о предоставлении убежища. Она добавила, никому из них не удалось попасть в страну.
Ранее МВД Польши опубликовало в Twitter несколько видеозаписей, где видно, как большая группа беженцев пыталась прорваться через границу.
Они использовали палки и бревна, чтобы преодолеть ограду из колючей проволоки, и бросали камни в польских пограничников и военных. Мигрантам удалось повалить несколько секций ограждения. В ответ силовики применили слезоточивый газ.
Представитель Пограничной стражи Польши ранее заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а через лес.
В последнее время Литва
, Латвия
и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией. В частности в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко
отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.