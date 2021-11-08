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Белоруссия отправляет мигрантов к границе с Польшей, заявили в МИД Германии
Белоруссия отправляет мигрантов к границе с Польшей, заявили в МИД Германии - РИА Новости, 08.11.2021
Белоруссия отправляет мигрантов к границе с Польшей, заявили в МИД Германии
МИД Германии глубоко обеспокоен ситуацией на белорусско-польской границе, есть доказательства, что Минск отправляет мигрантов к границе, заявила представитель... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:11
2021-11-08T14:44
в мире
мид германии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
берлин (город)
белоруссия
германия
гродненская область
польша
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. МИД Германии глубоко обеспокоен ситуацией на белорусско-польской границе, есть доказательства, что Минск отправляет мигрантов к границе, заявила представитель министерства Андреа Зассе."Мы продолжаем работать... над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем сообща как ЕС... Различные меры, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговоры с государствами происхождения (мигрантов), пояснение угроз в социальных медиа", - сказала Зассе.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К этому тексту он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.Ранее в госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги" в Гродненской области.
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в мире, мид германии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, берлин (город), белоруссия, германия, гродненская область, польша, евросоюз, мигранты
14:11 08.11.2021 (обновлено: 14:44 08.11.2021)
 
Белоруссия отправляет мигрантов к границе с Польшей, заявили в МИД Германии

Представитель МИД Германии Зассе: Белоруссия отправляет мигрантов к границе с Польшей

© AP Photo / Czarek SokolowskiВоеннослужащие территориальной обороны Польши блокируют группу беженцев на белорусско-польской границе
Военнослужащие территориальной обороны Польши блокируют группу беженцев на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. МИД Германии глубоко обеспокоен ситуацией на белорусско-польской границе, есть доказательства, что Минск отправляет мигрантов к границе, заявила представитель министерства Андреа Зассе.
"Ситуация продолжает вызывать у нас крайнюю озабоченность. Мы наблюдаем, как режим Лукашенко по-прежнему призывает мигрантов в Белоруссию и отправляет в опасное путешествие в направлении ЕС. Есть доказательства, что режим в Минске... постоянно направляет людей к границе", - сказала Зассе на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос РИА Новости об оценке сегодняшней ситуации на границе.
"Мы продолжаем работать... над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем сообща как ЕС... Различные меры, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговоры с государствами происхождения (мигрантов), пояснение угроз в социальных медиа", - сказала Зассе.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К этому тексту он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
Ранее в госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги" в Гродненской области.
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В миреМИД ГерманииСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБерлин (город)БелоруссияГерманияГродненская областьПольшаЕвросоюзМигранты
 
 
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