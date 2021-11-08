https://ria.ru/20211108/migranty-1758059358.html

Белоруссия отправляет мигрантов к границе с Польшей, заявили в МИД Германии

Белоруссия отправляет мигрантов к границе с Польшей, заявили в МИД Германии - РИА Новости, 08.11.2021

Белоруссия отправляет мигрантов к границе с Польшей, заявили в МИД Германии

МИД Германии глубоко обеспокоен ситуацией на белорусско-польской границе, есть доказательства, что Минск отправляет мигрантов к границе, заявила представитель... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:11

2021-11-08T14:11

2021-11-08T14:44

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

берлин (город)

белоруссия

германия

гродненская область

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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. МИД Германии глубоко обеспокоен ситуацией на белорусско-польской границе, есть доказательства, что Минск отправляет мигрантов к границе, заявила представитель министерства Андреа Зассе."Мы продолжаем работать... над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем сообща как ЕС... Различные меры, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговоры с государствами происхождения (мигрантов), пояснение угроз в социальных медиа", - сказала Зассе.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К этому тексту он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.Ранее в госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги" в Гродненской области.

https://ria.ru/20211108/granitsa-1758060786.html

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белоруссия

германия

гродненская область

польша

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