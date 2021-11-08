https://ria.ru/20211108/migranty-1758038673.html
Потоки женщин и детей движутся к белорусско-польской границе
Идущих к белорусско-польской границе беженцев сняли на видео - РИА Новости, 08.11.2021
Потоки женщин и детей движутся к белорусско-польской границе
В Сети появилось видео, на котором многочисленная группа беженцев направляется в сторону польской границы. Его публикует Государственный пограничный комитет... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:36
2021-11-08T12:36
2021-11-08T12:50
в мире
литва
белоруссия
латвия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758032870_0:146:2872:1762_1920x0_80_0_0_8241a4f718e6d116043165d0224fb1f9.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором многочисленная группа беженцев направляется в сторону польской границы. Его публикует Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.На кадрах видно, как огромная толпа людей с вещами идет вдоль трассы.По данным ведомства, группа беженцев насчитывает более тысячи человек, среди которых много женщин и детей. Угрозы безопасности они не представляют.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о задержании на границе с Белоруссией большого количества беженцев, и обвиняют Минск в разжигании миграционного кризиса. В ответ на это белорусские власти утверждают, что сопредельные страны насильственными методами выдворяют нелегальных переселенцев.
литва
белоруссия
латвия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758032870_523:0:2872:1762_1920x0_80_0_0_91587d83be0ae3409322c4cac92cea4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, белоруссия, латвия, польша
12:36 08.11.2021 (обновлено: 12:50 08.11.2021)
Идущих к белорусско-польской границе беженцев сняли на видео
В Белоруссии сняли на видео толпу беженцев, идущих к границе с Польшей