https://ria.ru/20211108/migranty-1758038673.html

Потоки женщин и детей движутся к белорусско-польской границе

Идущих к белорусско-польской границе беженцев сняли на видео - РИА Новости, 08.11.2021

Потоки женщин и детей движутся к белорусско-польской границе

В Сети появилось видео, на котором многочисленная группа беженцев направляется в сторону польской границы. Его публикует Государственный пограничный комитет... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:36

2021-11-08T12:36

2021-11-08T12:50

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором многочисленная группа беженцев направляется в сторону польской границы. Его публикует Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.На кадрах видно, как огромная толпа людей с вещами идет вдоль трассы.По данным ведомства, группа беженцев насчитывает более тысячи человек, среди которых много женщин и детей. Угрозы безопасности они не представляют.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о задержании на границе с Белоруссией большого количества беженцев, и обвиняют Минск в разжигании миграционного кризиса. В ответ на это белорусские власти утверждают, что сопредельные страны насильственными методами выдворяют нелегальных переселенцев.

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белоруссия

латвия

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, латвия, польша