https://ria.ru/20211108/migranty-1758034668.html

В Кремле оценили ситуацию с мигрантами в Белоруссии

В Кремле оценили ситуацию с мигрантами в Белоруссии - РИА Новости, 08.11.2021

В Кремле оценили ситуацию с мигрантами в Белоруссии

Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:22

2021-11-08T12:22

2021-11-08T12:32

белоруссия

мигранты

в мире

польша

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минск, несомненно, принимает все меры для удержания ситуации с беженцами на границе в Польшей в законном русле, учитывается и обеспокоенность возможностью их пересечения границы РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник в соцсетях и мессенджерах были опубликованы видеокадры, их авторы утверждают, что сотни человек движутся по трассе в Гродненской области Белоруссии. На записях можно увидеть сотни человек с детьми и багажом. За кадром слышна иностранная речь. Авторы видео утверждают, что это беженцы, которые идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги". В белорусском погранкомитете подтвердили, что в данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Также белорусские пограничники подчеркнули, что "пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью"."Здесь, безусловно, мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, следят ли за этой ситуацией в Кремле и есть ли опасения для России в этом контексте."Ситуация, безусловно, непростая. И, конечно, большой груз ложится и на плечи белорусских властей", - отметил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

https://ria.ru/20211108/polsha-1758025068.html

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белоруссия

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, мигранты, в мире, польша, дмитрий песков, александр лукашенко, россия