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В КНР продолжает действовать "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями
В КНР продолжает действовать "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями - РИА Новости, 08.11.2021
В КНР продолжает действовать "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями
Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая в воскресенье в очередной раз объявил "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями, которые обрушатся на... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:02
2021-11-08T11:02
россия-китай: главное
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ляонин
погода
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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая в воскресенье в очередной раз объявил "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями, которые обрушатся на некоторые районы севера Китая.По сообщению ведомства, с 08:00 воскресенья по 08:00 понедельника мощные снегопады ожидаются в некоторых районах АР Внутренняя Монголия, г. Тяньцзинь, провинций Хэбэй, Шаньдун, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян.В некоторых местах вышеупомянутых районов толщина снежного покрова превысит 40 сантиметров.НМЦ рекомендовал местным жителям оставаться дома и призвал местные власти принять меры предосторожности на автомобильных и железных дорогах, а также провести проверку линий электропередач и телекоммуникаций.В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.
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китай, хэбэй, ляонин, погода
11:02 08.11.2021
 

В КНР продолжает действовать "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями

© AFP 2021 / Noel CelisМетель и снегопад в Пекине
Метель и снегопад в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AFP 2021 / Noel Celis
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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая в воскресенье в очередной раз объявил "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями, которые обрушатся на некоторые районы севера Китая.
По сообщению ведомства, с 08:00 воскресенья по 08:00 понедельника мощные снегопады ожидаются в некоторых районах АР Внутренняя Монголия, г. Тяньцзинь, провинций Хэбэй, Шаньдун, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян.
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В некоторых местах вышеупомянутых районов толщина снежного покрова превысит 40 сантиметров.
НМЦ рекомендовал местным жителям оставаться дома и призвал местные власти принять меры предосторожности на автомобильных и железных дорогах, а также провести проверку линий электропередач и телекоммуникаций.
В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайХэбэйЛяонинПогода
 
 
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