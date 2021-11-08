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В КНР продолжает действовать "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями

В КНР продолжает действовать "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями - РИА Новости, 08.11.2021

В КНР продолжает действовать "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями

Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая в воскресенье в очередной раз объявил "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями, которые обрушатся на... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:02

2021-11-08T11:02

2021-11-08T11:02

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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая в воскресенье в очередной раз объявил "оранжевый" уровень тревоги в связи с метелями, которые обрушатся на некоторые районы севера Китая.По сообщению ведомства, с 08:00 воскресенья по 08:00 понедельника мощные снегопады ожидаются в некоторых районах АР Внутренняя Монголия, г. Тяньцзинь, провинций Хэбэй, Шаньдун, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян.В некоторых местах вышеупомянутых районов толщина снежного покрова превысит 40 сантиметров.НМЦ рекомендовал местным жителям оставаться дома и призвал местные власти принять меры предосторожности на автомобильных и железных дорогах, а также провести проверку линий электропередач и телекоммуникаций.В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

https://ria.ru/20211103/ekonomika-1757538582.html

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