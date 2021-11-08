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Медведев назвал поддержку семей с детьми приоритетом нового бюджета
Медведев назвал поддержку семей с детьми приоритетом нового бюджета - РИА Новости, 08.11.2021
Медведев назвал поддержку семей с детьми приоритетом нового бюджета
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал приоритеты нового федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов - это поддержка... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:52
2021-11-08T15:52
общество
бюджет
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал приоритеты нового федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов - это поддержка семей с детьми, защита уязвимых категорий граждан, совершенствование системы здравоохранения."Нам предстоит проголосовать за бюджет, который должен, как и любой бюджет государственный, быть основной для дальнейшего развития нашей страны и, конечно, обеспечить людям весь спектр гарантий со стороны государства... Значительную часть всех расходов - почти треть - планируется отвести на социальный блок", - сказал Медведев во время обсуждения поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета с руководством партии и ее думской фракции.Он подчеркнул, что" приоритеты бюджета остаются прежними"."Это поддержка семей, защита наиболее уязвимых категорий граждан, помощь людям, у которых есть ограничения по здоровью, предусмотрены весьма значительные расходы на совершенствование сферы образования и здравоохранения, в том числе первичного звена", - отметил Медведев.По его словам, повышенное внимание также должно быть уделено таким направлениям, как социальное развитие села, помощь регионам в строительстве и ремонте дорог, создание спортивной инфраструктуры в малых городах и сельской местности."Нужно подумать и над другими направлениями... над тем, что можно сделать, если появятся дополнительные возможности по бюджетному финансированию таких проектов и программ", - также сказал Медведев.
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общество, бюджет, единая россия, дмитрий медведев
15:52 08.11.2021
 
Медведев назвал поддержку семей с детьми приоритетом нового бюджета

Медведев назвал поддержку семей с детьми приоритетом федерального бюджета на 2022 год

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал приоритеты нового федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов - это поддержка семей с детьми, защита уязвимых категорий граждан, совершенствование системы здравоохранения.
"Нам предстоит проголосовать за бюджет, который должен, как и любой бюджет государственный, быть основной для дальнейшего развития нашей страны и, конечно, обеспечить людям весь спектр гарантий со стороны государства... Значительную часть всех расходов - почти треть - планируется отвести на социальный блок", - сказал Медведев во время обсуждения поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета с руководством партии и ее думской фракции.
Он подчеркнул, что" приоритеты бюджета остаются прежними".
"Это поддержка семей, защита наиболее уязвимых категорий граждан, помощь людям, у которых есть ограничения по здоровью, предусмотрены весьма значительные расходы на совершенствование сферы образования и здравоохранения, в том числе первичного звена", - отметил Медведев.
По его словам, повышенное внимание также должно быть уделено таким направлениям, как социальное развитие села, помощь регионам в строительстве и ремонте дорог, создание спортивной инфраструктуры в малых городах и сельской местности.
"Нужно подумать и над другими направлениями... над тем, что можно сделать, если появятся дополнительные возможности по бюджетному финансированию таких проектов и программ", - также сказал Медведев.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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