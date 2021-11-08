https://ria.ru/20211108/mecheti-1758119243.html

В муфтияте и РПЦ ответили на вопрос о QR-кодах в мечетях и храмах

В муфтияте и РПЦ ответили на вопрос о QR-кодах в мечетях и храмах - РИА Новости, 08.11.2021

В муфтияте и РПЦ ответили на вопрос о QR-кодах в мечетях и храмах

Мечети Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ не меняли распорядка работы и не вводили QR-кодов для прихожан, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:04

2021-11-08T19:04

2021-11-08T19:07

религия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мечети Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ не меняли распорядка работы и не вводили QR-кодов для прихожан, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."В работе наших мечетей изменений на данный момент нет. QR-коды не вводились", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о режиме работы мечетей в Москве и Московской области.В свою очередь, Русская православная церковь не ждет введения QR-кодов для участия в богослужениях, распоряжений Роспотребнадзора не поступало, сообщил РИА Новости в понедельник замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."Не ожидаем введения кодов для присутствия на богослужениях. Никаких новых распоряжений Роспотребнадзора в отношении храмов не было", - сказал епископ.С понедельника столица вернулась к привычному ритму жизни, но с некоторыми ограничениями: для предприятий сохраняется правило о переводе не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, а для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Обязательное использование QR-кодов и защитных масок введено при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Кроме того, театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70% заполняемостью помещений.Массовые мероприятия в Московской области также можно посещать при наличии QR-кода.

https://ria.ru/20211102/kovid-1757379806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, россия