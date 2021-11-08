19:00 08.11.2021 (обновлено: 19:27 08.11.2021)
В Воронежской области ввели масочный режим в школах
В Воронежской области ввели масочный режим в школах из-за ситуации с коронавирусом
© Павел ЛисицынУченики в классе
© Павел Лисицын
ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Масочный режим ввели в школах Воронежской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник департамент образования, науки и молодежной политики региона.
В Воронежской области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. С понедельника вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.
"По выходу в очный режим администрации школ обеспечили необходимые профилактические меры: режим входной термометрии, работу нескольких входов, максимальное разграничение передвижения обучающихся по времени и маршрутам переходов. Для снятия вирусной нагрузки на коллектив одного класса обеспечены проветривания классных комнат в отсутствие детей. При этом школьникам не рекомендуется покидать классную комнату без маски", - говорится в сообщении.
Как отмечает департамент, за каждым классом в школе закреплен кабинет.
"Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит временный характер - на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение", - добавляет департамент.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября несколько раз превышало отметку 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приближалась к отметке в 900 пациентов, а число умерших достигло 85 человек.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.