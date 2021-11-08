https://ria.ru/20211108/maski-1758118139.html

В Воронежской области ввели масочный режим в школах

В Воронежской области ввели масочный режим в школах - РИА Новости, 08.11.2021

В Воронежской области ввели масочный режим в школах

Масочный режим ввели в школах Воронежской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник департамент образования, науки и молодежной... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:00

2021-11-08T19:00

2021-11-08T19:27

распространение коронавируса

воронежская область

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здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Масочный режим ввели в школах Воронежской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник департамент образования, науки и молодежной политики региона.В Воронежской области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. С понедельника вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады."По выходу в очный режим администрации школ обеспечили необходимые профилактические меры: режим входной термометрии, работу нескольких входов, максимальное разграничение передвижения обучающихся по времени и маршрутам переходов. Для снятия вирусной нагрузки на коллектив одного класса обеспечены проветривания классных комнат в отсутствие детей. При этом школьникам не рекомендуется покидать классную комнату без маски", - говорится в сообщении.Как отмечает департамент, за каждым классом в школе закреплен кабинет."Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит временный характер - на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение", - добавляет департамент.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября несколько раз превышало отметку 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приближалась к отметке в 900 пациентов, а число умерших достигло 85 человек.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757887065.html

https://ria.ru/20211106/deti-1757887508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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