https://ria.ru/20211108/luna-1757992977.html
Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне
Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне - РИА Новости, 08.11.2021
Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне
Первую за 46 лет российскую автоматическую станцию к Луне можно будет запустить с 25 мая по 19 октября 2022 года, наиболее выгодным днем для запуска станет 23... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T03:24
2021-11-08T03:24
2021-11-08T04:09
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Первую за 46 лет российскую автоматическую станцию к Луне можно будет запустить с 25 мая по 19 октября 2022 года, наиболее выгодным днем для запуска станет 23 июля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Главная задача миссии "Луна-25" — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный — юго-западнее кратера Манцини.
https://ria.ru/20211011/kosmos-1753969259.html
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общество, москва, восточный (космодром), луна, россия
03:24 08.11.2021 (обновлено: 04:09 08.11.2021)
Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне
Источник назвал 23 июля 2022 года оптимальным днем для запуска российской станции к Луне