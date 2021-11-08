https://ria.ru/20211108/luna-1757992977.html

Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне

Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне - РИА Новости, 08.11.2021

Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне

Первую за 46 лет российскую автоматическую станцию к Луне можно будет запустить с 25 мая по 19 октября 2022 года, наиболее выгодным днем для запуска станет 23... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T03:24

2021-11-08T03:24

2021-11-08T04:09

наука

общество

москва

восточный (космодром)

луна

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Первую за 46 лет российскую автоматическую станцию к Луне можно будет запустить с 25 мая по 19 октября 2022 года, наиболее выгодным днем для запуска станет 23 июля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Главная задача миссии "Луна-25" — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный — юго-западнее кратера Манцини.

https://ria.ru/20211011/kosmos-1753969259.html

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2021

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общество, москва, восточный (космодром), луна, россия