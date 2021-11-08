Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211108/litso-1757613837.html
Улыбайтесь, вас снимает турникет: как работает система Face Pay в метро
Улыбайтесь, вас снимает турникет: как работает система Face Pay в метро - РИА Новости, 08.11.2021
Улыбайтесь, вас снимает турникет: как работает система Face Pay в метро
На всех станциях московского метро с 15 октября действует сервис Face Pay — полностью бесконтактная оплата по биометрическим данным. Скорость и точность... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T08:00
2021-11-08T09:08
наука
технологии
москва
apple
alibaba group
apple iphone
пятерочка (сеть магазинов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1757999948_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_794065955271f18092a522fb1b33478a.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. На всех станциях московского метро с 15 октября действует сервис Face Pay — полностью бесконтактная оплата по биометрическим данным. Скорость и точность распознавания очень высокие. Что это за технология и какие у нее перспективы — в материале РИА Новости.Плати лицомFace Pay начали испытывать в июле на Филевской линии, в сентябре систему внедрили на девяти ветках, а через месяц — везде. Этому способствовала пандемия, ведь бесконтактная оплата делает возможной поездку в метро без единого прикосновения к окружающим предметам.Все очень просто. Устанавливаем на смартфон приложение "Метро Москвы" и регистрируемся в нем. В "Кабинете" находим пункт Face Pay и добавляем свое лицо — процедура напоминает ту, что проходят, например, владельцы iPhone для разблокировки по биометрии. После этого софт предложит привязать к цифровому образу банковскую карту и "Тройку".Воспользоваться услугой можно через несколько часов после регистрации, а на практике еще быстрее — хватает и получаса. Пока на каждой станции — по одному биометрическому турникету (у него специальная маркировка). В мэрии обещают увеличить их число, если сервис будет популярным.Face Pay основана на технологии распознавании лиц, которую московское метро применяет с сентября прошлого года. Точность — 95 процентов, на 100 потребовалось бы гораздо больше времени, из-за чего у турникета может и очередь образоваться. Пока это нам не грозит: по данным столичного департамента транспорта, к сервису на конец октября подключилось всего около 25 000 человек.Не метро единымМоду на биометрическую оплату ввела в 2017-м Apple, предложив пользователям iPhone рассчитываться таким образом в фирменном магазине софта или для подтверждения транзакций в Apple Pay. Тогда же в Китае за подобные системы взялись Alibaba Group и Tencent Holdings.В России прошлой весной Сбер, Visa и Х5 Retail Group запустили биометрическую идентификацию в магазинах "Перекресток" и "Пятерочка". Потребителям предлагают сделать электронный "слепок" в приложении Сбера, после чего расплачиваться лицом в кассе самообслуживания. Подобные установки есть не только в Москве, но и в регионах."Для многих организаций биометрические решения слишком дороги. Тем не менее новые сервисы появляются. Люди постепенно привыкают к таким продуктам, поскольку опыт уже есть. Большинство смартфонов сегодня работают именно на биометрии: разблокировать их можно, просто поднеся на пару секунд экран к лицу. По такому же принципу функционируют и банковские приложения, и система Face Pay", — говорит Заур Абуталимов, директор по продуктам компании Ivideon, занятой в области видеонаблюдения и аналитики.Специалисты российской компании OVision создали универсальное устройство OPay для малого и среднего бизнеса. И не удивляйтесь, если через пару лет вам предложат оплатить стрижку в парикмахерской или кофе в киоске лицом.Безопасно ли этоКак утверждают московские власти, в метро попасть по чужой фотографии не получится: камера распознает, насколько естественно лицо, ей показанное. И действительно, турникет отказался распахнуться перед фотопортретом автора этого материала — Face Pay не обмануть даже качественным снимком на большом экране."При расширении применения этой технологии усилится и интерес мошенников. Нужно будет постоянно улучшать так называемую подсистему liveness, отвечающую за определение того, настоящий ли человек перед камерой или макет. В целом сами по себе системы распознавания лиц сейчас очень надежны, проблемы скорее могут возникнуть вследствие утечек данных из централизованных систем хранения", — рассуждает Никита Климов, менеджер продукта платформы интеллектуального видеонаблюдения MTC AI.В варианте московской подземки селфи превращается в биометрический ключ, который хранится на защищенных серверах. Обратно преобразовать токен в фотографию невозможно — при обработке снимок разбивается на сотни тысяч точек, чтобы пользователя можно было узнать даже в очках или маске. В последнем случае, правда, точность не слишком высокая, средство индивидуальной защиты приходится немного оттягивать. Но электронное око быстро учится."В Японии еще в 2019-м предложили решение на базе API (программный интерфейс приложений). Используя различные технологии глубокого обучения и искусственного интеллекта, система видеоаналитики распознает человека по лицу или его отдельным частям. Оператор может задавать процент сходства с целевым изображением и корректировки в зависимости от условий видеосъемки. При этом не обманут ни расположение лица под углом, ни солнцезащитные очки или медицинская маска. Более того, система способна учитывать естественное старение человека", — замечает Дмитрий Москалев, инженер департамента системных решений "Panasonic Россия"."Прежде чем внедрять такие технологии, разработчики должны очень тщательно продумать вопросы безопасности, чтобы обычные пользователи могли быть спокойны. Сейчас биометрические данные — это зона риска и сверхчувствительная тематика, к которой нужно относиться взвешенно и осторожно", — предупреждает Павел Кривозубов, руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" кластера информационных технологий Фонда "Сколково".Пока расчеты лицом выглядят своеобразным аттракционом для гиков и тех, кто увлекается современными технологиями. Но, как доказывает пример московской подземки, это вполне рабочая схема, которой можно пользоваться каждый день.
https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html
https://ria.ru/20210609/biometriya-1736232527.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1757999948_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_7e8dcbaf6a514e114a520de4c7e215ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, москва, apple, alibaba group, apple iphone, пятерочка (сеть магазинов)
08:00 08.11.2021 (обновлено: 09:08 08.11.2021)
 

Улыбайтесь, вас снимает турникет: как работает система Face Pay в метро

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay
Пассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. На всех станциях московского метро с 15 октября действует сервис Face Pay — полностью бесконтактная оплата по биометрическим данным. Скорость и точность распознавания очень высокие. Что это за технология и какие у нее перспективы — в материале РИА Новости.

Плати лицом

Face Pay начали испытывать в июле на Филевской линии, в сентябре систему внедрили на девяти ветках, а через месяц — везде. Этому способствовала пандемия, ведь бесконтактная оплата делает возможной поездку в метро без единого прикосновения к окружающим предметам.
Все очень просто. Устанавливаем на смартфон приложение "Метро Москвы" и регистрируемся в нем. В "Кабинете" находим пункт Face Pay и добавляем свое лицо — процедура напоминает ту, что проходят, например, владельцы iPhone для разблокировки по биометрии. После этого софт предложит привязать к цифровому образу банковскую карту и "Тройку".
Воспользоваться услугой можно через несколько часов после регистрации, а на практике еще быстрее — хватает и получаса. Пока на каждой станции — по одному биометрическому турникету (у него специальная маркировка). В мэрии обещают увеличить их число, если сервис будет популярным.
Добавить лицо в приложении "Метро Москвы" легко
Метро Москвы
Добавить лицо в приложении "Метро Москвы" легко
Face Pay основана на технологии распознавании лиц, которую московское метро применяет с сентября прошлого года. Точность — 95 процентов, на 100 потребовалось бы гораздо больше времени, из-за чего у турникета может и очередь образоваться. Пока это нам не грозит: по данным столичного департамента транспорта, к сервису на конец октября подключилось всего около 25 000 человек.

Не метро единым

Моду на биометрическую оплату ввела в 2017-м Apple, предложив пользователям iPhone рассчитываться таким образом в фирменном магазине софта или для подтверждения транзакций в Apple Pay. Тогда же в Китае за подобные системы взялись Alibaba Group и Tencent Holdings.
В России прошлой весной Сбер, Visa и Х5 Retail Group запустили биометрическую идентификацию в магазинах "Перекресток" и "Пятерочка". Потребителям предлагают сделать электронный "слепок" в приложении Сбера, после чего расплачиваться лицом в кассе самообслуживания. Подобные установки есть не только в Москве, но и в регионах.
"Для многих организаций биометрические решения слишком дороги. Тем не менее новые сервисы появляются. Люди постепенно привыкают к таким продуктам, поскольку опыт уже есть. Большинство смартфонов сегодня работают именно на биометрии: разблокировать их можно, просто поднеся на пару секунд экран к лицу. По такому же принципу функционируют и банковские приложения, и система Face Pay", — говорит Заур Абуталимов, директор по продуктам компании Ivideon, занятой в области видеонаблюдения и аналитики.
Распознавание лица на смартфоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 08:00Наука
Эксперты рассказали, к чему привело внедрение биометрии на смартфонах
Специалисты российской компании OVision создали универсальное устройство OPay для малого и среднего бизнеса. И не удивляйтесь, если через пару лет вам предложат оплатить стрижку в парикмахерской или кофе в киоске лицом.

Безопасно ли это

Как утверждают московские власти, в метро попасть по чужой фотографии не получится: камера распознает, насколько естественно лицо, ей показанное. И действительно, турникет отказался распахнуться перед фотопортретом автора этого материала — Face Pay не обмануть даже качественным снимком на большом экране.
"При расширении применения этой технологии усилится и интерес мошенников. Нужно будет постоянно улучшать так называемую подсистему liveness, отвечающую за определение того, настоящий ли человек перед камерой или макет. В целом сами по себе системы распознавания лиц сейчас очень надежны, проблемы скорее могут возникнуть вследствие утечек данных из централизованных систем хранения", — рассуждает Никита Климов, менеджер продукта платформы интеллектуального видеонаблюдения MTC AI.
В варианте московской подземки селфи превращается в биометрический ключ, который хранится на защищенных серверах. Обратно преобразовать токен в фотографию невозможно — при обработке снимок разбивается на сотни тысяч точек, чтобы пользователя можно было узнать даже в очках или маске. В последнем случае, правда, точность не слишком высокая, средство индивидуальной защиты приходится немного оттягивать. Но электронное око быстро учится.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 06:36Петербургский международный экономический форум
В Сбербанке объяснили, почему красть биометрию человека бесполезно
Японии еще в 2019-м предложили решение на базе API (программный интерфейс приложений). Используя различные технологии глубокого обучения и искусственного интеллекта, система видеоаналитики распознает человека по лицу или его отдельным частям. Оператор может задавать процент сходства с целевым изображением и корректировки в зависимости от условий видеосъемки. При этом не обманут ни расположение лица под углом, ни солнцезащитные очки или медицинская маска. Более того, система способна учитывать естественное старение человека", — замечает Дмитрий Москалев, инженер департамента системных решений "Panasonic Россия".
"Прежде чем внедрять такие технологии, разработчики должны очень тщательно продумать вопросы безопасности, чтобы обычные пользователи могли быть спокойны. Сейчас биометрические данные — это зона риска и сверхчувствительная тематика, к которой нужно относиться взвешенно и осторожно", — предупреждает Павел Кривозубов, руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" кластера информационных технологий Фонда "Сколково".
Пока расчеты лицом выглядят своеобразным аттракционом для гиков и тех, кто увлекается современными технологиями. Но, как доказывает пример московской подземки, это вполне рабочая схема, которой можно пользоваться каждый день.
 
НаукаТехнологииМоскваAppleAlibaba GroupApple iPhoneПятерочка (сеть магазинов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"
12:06Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
12:05В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
12:05Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
12:03Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
12:00На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
11:59Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
11:58Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
11:58Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
11:55Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
11:52Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
11:51В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
11:51СМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском Канне
11:48Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
11:47Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
11:41В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды
11:41Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
11:40Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
11:38ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте
11:37Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител
Лента новостейМолния
В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театраВ Севастополе оценили ситуацию с COVID-19Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакльГендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакляНа Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелейВласти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени ГорькогоДействующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени ГорькогоИсторик посоветовал Зеленскому прочитать мемуары МанштейнаВ Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницыСМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском КаннеРостовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опекуМишустин рассказал о программе комплексного развития СочиВ Курске 55 тысяч жителей остались без горячей водыПольша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертвПодмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростковВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охотеВирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител