https://ria.ru/20211108/litso-1757613837.html

Улыбайтесь, вас снимает турникет: как работает система Face Pay в метро

Улыбайтесь, вас снимает турникет: как работает система Face Pay в метро - РИА Новости, 08.11.2021

Улыбайтесь, вас снимает турникет: как работает система Face Pay в метро

На всех станциях московского метро с 15 октября действует сервис Face Pay — полностью бесконтактная оплата по биометрическим данным. Скорость и точность... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T08:00

2021-11-08T08:00

2021-11-08T09:08

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. На всех станциях московского метро с 15 октября действует сервис Face Pay — полностью бесконтактная оплата по биометрическим данным. Скорость и точность распознавания очень высокие. Что это за технология и какие у нее перспективы — в материале РИА Новости.Плати лицомFace Pay начали испытывать в июле на Филевской линии, в сентябре систему внедрили на девяти ветках, а через месяц — везде. Этому способствовала пандемия, ведь бесконтактная оплата делает возможной поездку в метро без единого прикосновения к окружающим предметам.Все очень просто. Устанавливаем на смартфон приложение "Метро Москвы" и регистрируемся в нем. В "Кабинете" находим пункт Face Pay и добавляем свое лицо — процедура напоминает ту, что проходят, например, владельцы iPhone для разблокировки по биометрии. После этого софт предложит привязать к цифровому образу банковскую карту и "Тройку".Воспользоваться услугой можно через несколько часов после регистрации, а на практике еще быстрее — хватает и получаса. Пока на каждой станции — по одному биометрическому турникету (у него специальная маркировка). В мэрии обещают увеличить их число, если сервис будет популярным.Face Pay основана на технологии распознавании лиц, которую московское метро применяет с сентября прошлого года. Точность — 95 процентов, на 100 потребовалось бы гораздо больше времени, из-за чего у турникета может и очередь образоваться. Пока это нам не грозит: по данным столичного департамента транспорта, к сервису на конец октября подключилось всего около 25 000 человек.Не метро единымМоду на биометрическую оплату ввела в 2017-м Apple, предложив пользователям iPhone рассчитываться таким образом в фирменном магазине софта или для подтверждения транзакций в Apple Pay. Тогда же в Китае за подобные системы взялись Alibaba Group и Tencent Holdings.В России прошлой весной Сбер, Visa и Х5 Retail Group запустили биометрическую идентификацию в магазинах "Перекресток" и "Пятерочка". Потребителям предлагают сделать электронный "слепок" в приложении Сбера, после чего расплачиваться лицом в кассе самообслуживания. Подобные установки есть не только в Москве, но и в регионах."Для многих организаций биометрические решения слишком дороги. Тем не менее новые сервисы появляются. Люди постепенно привыкают к таким продуктам, поскольку опыт уже есть. Большинство смартфонов сегодня работают именно на биометрии: разблокировать их можно, просто поднеся на пару секунд экран к лицу. По такому же принципу функционируют и банковские приложения, и система Face Pay", — говорит Заур Абуталимов, директор по продуктам компании Ivideon, занятой в области видеонаблюдения и аналитики.Специалисты российской компании OVision создали универсальное устройство OPay для малого и среднего бизнеса. И не удивляйтесь, если через пару лет вам предложат оплатить стрижку в парикмахерской или кофе в киоске лицом.Безопасно ли этоКак утверждают московские власти, в метро попасть по чужой фотографии не получится: камера распознает, насколько естественно лицо, ей показанное. И действительно, турникет отказался распахнуться перед фотопортретом автора этого материала — Face Pay не обмануть даже качественным снимком на большом экране."При расширении применения этой технологии усилится и интерес мошенников. Нужно будет постоянно улучшать так называемую подсистему liveness, отвечающую за определение того, настоящий ли человек перед камерой или макет. В целом сами по себе системы распознавания лиц сейчас очень надежны, проблемы скорее могут возникнуть вследствие утечек данных из централизованных систем хранения", — рассуждает Никита Климов, менеджер продукта платформы интеллектуального видеонаблюдения MTC AI.В варианте московской подземки селфи превращается в биометрический ключ, который хранится на защищенных серверах. Обратно преобразовать токен в фотографию невозможно — при обработке снимок разбивается на сотни тысяч точек, чтобы пользователя можно было узнать даже в очках или маске. В последнем случае, правда, точность не слишком высокая, средство индивидуальной защиты приходится немного оттягивать. Но электронное око быстро учится."В Японии еще в 2019-м предложили решение на базе API (программный интерфейс приложений). Используя различные технологии глубокого обучения и искусственного интеллекта, система видеоаналитики распознает человека по лицу или его отдельным частям. Оператор может задавать процент сходства с целевым изображением и корректировки в зависимости от условий видеосъемки. При этом не обманут ни расположение лица под углом, ни солнцезащитные очки или медицинская маска. Более того, система способна учитывать естественное старение человека", — замечает Дмитрий Москалев, инженер департамента системных решений "Panasonic Россия"."Прежде чем внедрять такие технологии, разработчики должны очень тщательно продумать вопросы безопасности, чтобы обычные пользователи могли быть спокойны. Сейчас биометрические данные — это зона риска и сверхчувствительная тематика, к которой нужно относиться взвешенно и осторожно", — предупреждает Павел Кривозубов, руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" кластера информационных технологий Фонда "Сколково".Пока расчеты лицом выглядят своеобразным аттракционом для гиков и тех, кто увлекается современными технологиями. Но, как доказывает пример московской подземки, это вполне рабочая схема, которой можно пользоваться каждый день.

https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html

https://ria.ru/20210609/biometriya-1736232527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, apple, alibaba group, apple iphone, пятерочка (сеть магазинов)