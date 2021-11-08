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В НАТО проинструктировали Украину, как обойти красные линии Путина
Экс-замглавы НАТО предложил Киеву "обойти красные линии Путина" - РИА Новости, 08.11.2021
В НАТО проинструктировали Украину, как обойти красные линии Путина
НАТО следует зафиксировать в новой стратегической концепции помощь Украине, чтобы поддержать "сдерживание России", не пересекая "красных линий" президента... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:33
2021-11-08T17:45
в мире
украина
сша
владимир путин
нато
александр вершбоу
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. НАТО следует зафиксировать в новой стратегической концепции помощь Украине, чтобы поддержать "сдерживание России", не пересекая "красных линий" президента Владимира Путина, написал в The National Interest бывший заместитель генерального секретаря альянса, экс-посол США в России Александр Вершбоу.Путин ранее, обсуждая с президентом Белоруссии Александром Лукашенко расширение присутствия НАТО на Украине, неоднократно отмечал, что это за гранью "красных линий"."Если членство в НАТО не произойдет в ближайшее время, то меньшее, что может сделать Альянс, — это быть честным с Киевом и сделать все возможное, чтобы Украина могла защитить себя и завершила противостояние на Донбассе политическим урегулированием", — подчеркнул дипломат.Вершбоу, в частности, предложил оказывать Киеву финансовую и военную помощь, обучать украинскую армию и вооружать ее. По его словам, союзники по альянсу также должны принимать активное участие, а украинские власти проводить реформы, чтобы "в полной мере воспользоваться дополнительной поддержкой".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20211105/ukraina-1757786590.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, александр вершбоу
17:33 08.11.2021 (обновлено: 17:45 08.11.2021)
 
Экс-замглавы НАТО предложил Киеву "обойти красные линии Путина"

Экс-посол США в России Вершбоу: Киев должен получить поддержку от стран — членов НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. НАТО следует зафиксировать в новой стратегической концепции помощь Украине, чтобы поддержать "сдерживание России", не пересекая "красных линий" президента Владимира Путина, написал в The National Interest бывший заместитель генерального секретаря альянса, экс-посол США в России Александр Вершбоу.
Путин ранее, обсуждая с президентом Белоруссии Александром Лукашенко расширение присутствия НАТО на Украине, неоднократно отмечал, что это за гранью "красных линий".
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"Если членство в НАТО не произойдет в ближайшее время, то меньшее, что может сделать Альянс, — это быть честным с Киевом и сделать все возможное, чтобы Украина могла защитить себя и завершила противостояние на Донбассе политическим урегулированием", — подчеркнул дипломат.
Вершбоу, в частности, предложил оказывать Киеву финансовую и военную помощь, обучать украинскую армию и вооружать ее. По его словам, союзники по альянсу также должны принимать активное участие, а украинские власти проводить реформы, чтобы "в полной мере воспользоваться дополнительной поддержкой".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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