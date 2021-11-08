https://ria.ru/20211108/liniya-1758101431.html
В НАТО проинструктировали Украину, как обойти красные линии Путина
Экс-замглавы НАТО предложил Киеву "обойти красные линии Путина" - РИА Новости, 08.11.2021
В НАТО проинструктировали Украину, как обойти красные линии Путина
НАТО следует зафиксировать в новой стратегической концепции помощь Украине, чтобы поддержать "сдерживание России", не пересекая "красных линий" президента... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:33
2021-11-08T17:33
2021-11-08T17:45
в мире
украина
сша
владимир путин
нато
александр вершбоу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. НАТО следует зафиксировать в новой стратегической концепции помощь Украине, чтобы поддержать "сдерживание России", не пересекая "красных линий" президента Владимира Путина, написал в The National Interest бывший заместитель генерального секретаря альянса, экс-посол США в России Александр Вершбоу.Путин ранее, обсуждая с президентом Белоруссии Александром Лукашенко расширение присутствия НАТО на Украине, неоднократно отмечал, что это за гранью "красных линий"."Если членство в НАТО не произойдет в ближайшее время, то меньшее, что может сделать Альянс, — это быть честным с Киевом и сделать все возможное, чтобы Украина могла защитить себя и завершила противостояние на Донбассе политическим урегулированием", — подчеркнул дипломат.Вершбоу, в частности, предложил оказывать Киеву финансовую и военную помощь, обучать украинскую армию и вооружать ее. По его словам, союзники по альянсу также должны принимать активное участие, а украинские власти проводить реформы, чтобы "в полной мере воспользоваться дополнительной поддержкой".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20211105/ukraina-1757786590.html
https://ria.ru/20211103/ukraina-1757644223.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3c05dbf798c23c0403b09dae93b88e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир путин, нато, александр вершбоу
17:33 08.11.2021 (обновлено: 17:45 08.11.2021)
Экс-замглавы НАТО предложил Киеву "обойти красные линии Путина"
Экс-посол США в России Вершбоу: Киев должен получить поддержку от стран — членов НАТО