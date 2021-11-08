https://ria.ru/20211108/lavroy-1758072269.html

Лавров рассказал о "ястребином" правительстве Украины

Лавров рассказал о "ястребином" правительстве Украины - РИА Новости, 08.11.2021

Лавров рассказал о "ястребином" правительстве Украины

Последние перестановки в украинском правительстве повысили "ястребиность" Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:09

2021-11-08T15:09

2021-11-08T16:37

в мире

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

сергей лавров

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Последние перестановки в украинском правительстве повысили "ястребиность" Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров."В частности, новый министр обороны заявлял, что, во-первых, Украина имеет право применять ударные беспилотники, будет продолжать это делать. Во-вторых, заявил, что Минские соглашения необходимо заменить чем-то иным, где центральную роль играли бы США", — сказал он.В этой связи Лавров напомнил, что Штаты неоднократно, в том числе во время недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса, подтверждали необходимость выполнения договоренностей по Донбассу."Если США объяснили бы господину новому министру обороны и всем другим членам киевского режима во главе с президентом Зеленским, что это — позиция Вашингтона и ее нужно уважать, тем более что это и позиция СБ ООН, я думаю, что решение украинского кризиса было бы ускорено существенно", — добавил он.На прошлой неделе Верховная рада назначила экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова главой оборонного ведомства. Врио первого замглавы делегации Киева в контактной группе назначили Андрея Костина, Резникова из ее состава вывели. Уже на посту министра он заявил, что стране нужно искать новые форматы для урегулирования ситуации в Донбассе. Также он утверждал, что Киев не нарушал Минские соглашения, когда применил беспилотники Bayraktar.

https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html

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в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, сергей лавров