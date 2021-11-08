15:09 08.11.2021 (обновлено: 16:37 08.11.2021)
Лавров рассказал о "ястребином" правительстве Украины
Лавров: последние перестановки в правительстве Украины повысили "ястребиность" Киева
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Боливии Рохелио Майтой
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Последние перестановки в украинском правительстве повысили "ястребиность" Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В частности, новый министр обороны заявлял, что, во-первых, Украина имеет право применять ударные беспилотники, будет продолжать это делать. Во-вторых, заявил, что Минские соглашения необходимо заменить чем-то иным, где центральную роль играли бы США", — сказал он.
В этой связи Лавров напомнил, что Штаты неоднократно, в том числе во время недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса, подтверждали необходимость выполнения договоренностей по Донбассу.
"Если США объяснили бы господину новому министру обороны и всем другим членам киевского режима во главе с президентом Зеленским, что это — позиция Вашингтона и ее нужно уважать, тем более что это и позиция СБ ООН, я думаю, что решение украинского кризиса было бы ускорено существенно", — добавил он.
На прошлой неделе Верховная рада назначила экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова главой оборонного ведомства. Врио первого замглавы делегации Киева в контактной группе назначили Андрея Костина, Резникова из ее состава вывели. Уже на посту министра он заявил, что стране нужно искать новые форматы для урегулирования ситуации в Донбассе. Также он утверждал, что Киев не нарушал Минские соглашения, когда применил беспилотники Bayraktar.