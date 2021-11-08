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Лавров: директор ЦРУ поддержал особый статус Донбасса
Лавров: директор ЦРУ поддержал особый статус Донбасса - РИА Новости, 08.11.2021
Лавров: директор ЦРУ поддержал особый статус Донбасса
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе визита в Москву подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса, заявил министр... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:46
2021-11-08T14:46
2021-11-08T14:46
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе визита в Москву подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."И на встрече президентов (РФ и США) Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями - на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
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в мире, сша, москва, сергей лавров, уильям бернс, донбасс, россия
Лавров: директор ЦРУ поддержал особый статус Донбасса
Лавров: директор ЦРУ Бернс подтвердил соблюдение особого статуса Донбасса