https://ria.ru/20211108/lavrov-1758067647.html

Лавров: директор ЦРУ поддержал особый статус Донбасса

Лавров: директор ЦРУ поддержал особый статус Донбасса - РИА Новости, 08.11.2021

Лавров: директор ЦРУ поддержал особый статус Донбасса

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе визита в Москву подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса, заявил министр... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:46

2021-11-08T14:46

2021-11-08T14:46

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе визита в Москву подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."И на встрече президентов (РФ и США) Путина и Байдена в Женеве в июне этого года, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса в ходе их контактов с российскими руководителями - на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20211107/bespilotnik-1757952125.html

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москва

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в мире, сша, москва, сергей лавров, уильям бернс, донбасс, россия