14:21 08.11.2021 (обновлено: 14:46 08.11.2021)
Лавров раскритиковал решение США не признавать итоги выборов в Никарагуа
Лавров: Москва осуждает решение США не признавать итоги выборов в Никарагуа
© AFP 2021 / Oswaldo RivasСторонники Даниэля Ортеги во время объявления предварительных итогов выборов в Никарагуа
Сторонники Даниэля Ортеги во время объявления предварительных итогов выборов в Никарагуа
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия считает неприемлемым решение США не признавать итоги выборов в Никарагуа и осуждает его, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Процесс подготовки и сами выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на власти Никарагуа. Со стороны Соединенных Штатов задолго до проведения выборов была развязана кампания по непризнанию их результатов. Как я понимаю, руководство Белого дома буквально вчера вечером, когда выборы завершились, выступило с отказом их признавать и призвало все другие страны поступить таким же образом. Считаем это неприемлемым. Мы такую линию решительно осуждаем", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией.
Как отметил Лавров, Россия направляла на выборы наблюдателей от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК; по их свидетельству, выборы прошли организованно, в полном соответствии с законодательством Никарагуа.
По его словам, вмешательство во внутренние дела этой страны и попытки свергнуть правительство со стороны отдельных стран продолжаются. "В этой связи хотел бы только напомнить, еще одна авантюра по так называемым цветным революциям, по смене режима теперь уже в Никарагуа едва ли добавит стабильности и процветанию этому региону", - подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее председатель Высшего избирательного совета страны CSE Бренда Роча сообщила, что действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега в паре со своей супругой, вице-президентом Росарио Мурильо, лидирует на "Суверенных выборах - 2021" по результатам предварительного подсчета голосов. На момент объявления предварительных результатов подсчитаны 49,25% голосов. Окончательные результаты голосования станут известны во вторник днем.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выборы в Никарагуа не были ни свободными, ни демократическими, и пообещал продолжить дипломатическое и экономическое давление на власти латиноамериканского государства.