https://ria.ru/20211108/lavrov-1758059012.html

Лавров прокомментировал работу России и Венесуэлы в нефтегазовой сфере

Лавров прокомментировал работу России и Венесуэлы в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 08.11.2021

Лавров прокомментировал работу России и Венесуэлы в нефтегазовой сфере

Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных планов в нефтегазовой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:09

2021-11-08T14:09

2021-11-08T14:09

венесуэла

сергей лавров

мид венесуэлы

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных планов в нефтегазовой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас масштабные планы, которые мы сегодня обсудили, во всех областях двусторонних отношений", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией."Мы будем продолжать реализацию всех намеченных планов по линии комиссии высокого уровня в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Там действительно масштабные задумки, которые уже близки к реализации, включая сотрудничество в сфере мирного использования космического пространства, в сфере транспорта, логистики, нефтегазовой сфере, сфере туризма", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755615800.html

венесуэла

россия

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2021

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венесуэла, сергей лавров, мид венесуэлы, россия