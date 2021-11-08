https://ria.ru/20211108/lavrov-1758059012.html
Лавров прокомментировал работу России и Венесуэлы в нефтегазовой сфере
Лавров прокомментировал работу России и Венесуэлы в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 08.11.2021
Лавров прокомментировал работу России и Венесуэлы в нефтегазовой сфере
Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных планов в нефтегазовой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:09
2021-11-08T14:09
2021-11-08T14:09
венесуэла
сергей лавров
мид венесуэлы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758052407_0:361:2977:2035_1920x0_80_0_0_14e6b863c8c13aac770526f1f915dede.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных планов в нефтегазовой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас масштабные планы, которые мы сегодня обсудили, во всех областях двусторонних отношений", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией."Мы будем продолжать реализацию всех намеченных планов по линии комиссии высокого уровня в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Там действительно масштабные задумки, которые уже близки к реализации, включая сотрудничество в сфере мирного использования космического пространства, в сфере транспорта, логистики, нефтегазовой сфере, сфере туризма", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755615800.html
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758052407_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_99010657342e0731cd32ec36c56579d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, сергей лавров, мид венесуэлы, россия
Лавров прокомментировал работу России и Венесуэлы в нефтегазовой сфере
Лавров: Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных планов в нефтегазовой сфере