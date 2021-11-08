07:23 08.11.2021 (обновлено: 10:20 08.11.2021)
"Клуб Веселых и Находчивых" отмечает юбилей
"Клуб Веселых и Находчивых" отмечает 60-летие
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Телевизионной юмористической игре "Клуб Веселых и Находчивых" исполнилось 60 лет, свой юбилей клуб отметит 23 ноября в Москве, в Crocus City Hall, где соберутся самые популярные и смешные команды, чтобы порадовать всех поклонников и болельщиков любимой игры, сообщает пресс-служба Международного Союза КВН.
"Несколько тысяч зрителей в зале и миллионы телезрителей Первого канала ждет незабываемая игра со ежюри, именитыми гостями и легендарным Александром Васильевичем Масляковым – который, помимо всего, 24 ноября отметит 80-летний юбилей!" - говорится в сообщении.
За плечами КВН длинный путь: от черно-белой картинки советского Центрального телевидения до яркой программы современного российского телеканала. Телеигра с более, чем полувековой историей до сих пор собирает миллионы телезрителей и пользователей в интернете.
"Мы подсчитали, что в этом сезоне КВН исполняется 60 лет, и мне кажется, что для телевизионного проекта это много. Да, был перерыв лет на 14, но суть не в этом, потому что возвращались мы все равно не к чему-то новому. А в КВН даже 14 лет эти продолжали играть и без телевизора. Меня в эти годы часто звали, я приезжал, смотрел. И когда мы возвращали игру в 1986 году, то мы не в пустоту возвращались, а в знакомые очертания", – цитирует пресс-служба президента международного союза КВН Александра Маслякова.
© РИА Новости / Владимир Блиох / Перейти в фотобанкТелевизионная передача "Клуб веселых и находчивых" в Центральной студии телевидения на Шаболовке. Соревнуются команды Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Ведущие клуба: актриса Наталья Александровна Защипина (пятая слева) и режиссер Альберт Юльевич Аксельрод (четвертый слева) представляют команды.
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Телевизионная передача "Клуб веселых и находчивых" в Центральной студии телевидения на Шаболовке. Соревнуются команды Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Ведущие клуба: актриса Наталья Александровна Защипина (пятая слева) и режиссер Альберт Юльевич Аксельрод (четвертый слева) представляют команды.
© РИА Новости / Владимир Блиох / Перейти в фотобанкТелепрограмма “Клуб веселых и находчивых” с участием команд Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института им.И.М.Сеченова. Конкурс “Умелые руки”. Ведущая - Валентина Леонтьева.
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Телепрограмма “Клуб веселых и находчивых” с участием команд Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института им.И.М.Сеченова. Конкурс “Умелые руки”. Ведущая - Валентина Леонтьева.
© Фото : предоставлено Александром ФилюринымВыступление команды КВН Новосибирского госуниверситета. Визитная карточка
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Выступление команды КВН Новосибирского госуниверситета. Визитная карточка
© Фото : предоставлено Александром Филюриным
© РИА Новости / Маршани / Перейти в фотобанк
Передача "КВН-87" на Центральном телевидении. Выступает команда Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова.
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Передача "КВН-87" на Центральном телевидении. Выступает команда Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк13 ноября 2011. Председатель правительства РФ Владимир Путин (в центре на первом плане) в Центральном академическом театре Российской армии выступает на юбилейной игре Клуба веселых и находчивых (КВН), который отмечает 50-летие с момента выхода в эфир.
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13 ноября 2011. Председатель правительства РФ Владимир Путин (в центре на первом плане) в Центральном академическом театре Российской армии выступает на юбилейной игре Клуба веселых и находчивых (КВН), который отмечает 50-летие с момента выхода в эфир.
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Телевизионная передача "Клуб веселых и находчивых" в Центральной студии телевидения на Шаболовке. Соревнуются команды Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Ведущие клуба: актриса Наталья Александровна Защипина (пятая слева) и режиссер Альберт Юльевич Аксельрод (четвертый слева) представляют команды.
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Телепрограмма “Клуб веселых и находчивых” с участием команд Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института им.И.М.Сеченова. Конкурс “Умелые руки”. Ведущая - Валентина Леонтьева.
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Выступление команды КВН Новосибирского госуниверситета. Визитная карточка
© Фото : предоставлено Александром Филюриным
4 из 5
Передача "КВН-87" на Центральном телевидении. Выступает команда Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова.
5 из 5
13 ноября 2011. Председатель правительства РФ Владимир Путин (в центре на первом плане) в Центральном академическом театре Российской армии выступает на юбилейной игре Клуба веселых и находчивых (КВН), который отмечает 50-летие с момента выхода в эфир.
В юбилейный год в "Клубе Веселых и Находчивых" произошло важное событие: популярные "кавээнщики" и медийные лица обратились к ЮНЕСКО с просьбой внести программу "КВН" в реестр аудиовизуального наследия "Память мира".
Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталёв, Валдис Пельш и многие другие подписали специальное обращение: "Телевизионная юмористическая передача "Клуб Веселых и Находчивых" является настоящим символом не только современной России, но и её предшественника СССР, объединяющим и уважающим культуры, традиции, национальности и поколения".
Авторы обращения полагают, что внесение КВН в реестр аудиовизуального наследия соответствует глобальной миссии ЮНЕСКО – "нести мир в сознание людей, который укрепляется материально-художественными средствами, рукотворным созданием нематериального и ощутимого счастья для огромной страны и мира".
28 октября, 15:17ШоубизВнучка Маслякова стала ведущей детского КВН