https://ria.ru/20211108/kvn-1757980342.html

"Клуб Веселых и Находчивых" отмечает юбилей

"Клуб Веселых и Находчивых" отмечает юбилей - РИА Новости, 08.11.2021

"Клуб Веселых и Находчивых" отмечает юбилей

Телевизионной юмористической игре "Клуб Веселых и Находчивых" исполнилось 60 лет, свой юбилей клуб отметит 23 ноября в Москве, в Crocus City Hall, где соберутся РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T07:23

2021-11-08T07:23

2021-11-08T10:20

культура

валдис пельш

михаил галустян

юнеско

первый канал (телеканал)

александр масляков

квн

новости культуры

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Телевизионной юмористической игре "Клуб Веселых и Находчивых" исполнилось 60 лет, свой юбилей клуб отметит 23 ноября в Москве, в Crocus City Hall, где соберутся самые популярные и смешные команды, чтобы порадовать всех поклонников и болельщиков любимой игры, сообщает пресс-служба Международного Союза КВН.За плечами КВН длинный путь: от черно-белой картинки советского Центрального телевидения до яркой программы современного российского телеканала. Телеигра с более, чем полувековой историей до сих пор собирает миллионы телезрителей и пользователей в интернете."Мы подсчитали, что в этом сезоне КВН исполняется 60 лет, и мне кажется, что для телевизионного проекта это много. Да, был перерыв лет на 14, но суть не в этом, потому что возвращались мы все равно не к чему-то новому. А в КВН даже 14 лет эти продолжали играть и без телевизора. Меня в эти годы часто звали, я приезжал, смотрел. И когда мы возвращали игру в 1986 году, то мы не в пустоту возвращались, а в знакомые очертания", – цитирует пресс-служба президента международного союза КВН Александра Маслякова.В юбилейный год в "Клубе Веселых и Находчивых" произошло важное событие: популярные "кавээнщики" и медийные лица обратились к ЮНЕСКО с просьбой внести программу "КВН" в реестр аудиовизуального наследия "Память мира".Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталёв, Валдис Пельш и многие другие подписали специальное обращение: "Телевизионная юмористическая передача "Клуб Веселых и Находчивых" является настоящим символом не только современной России, но и её предшественника СССР, объединяющим и уважающим культуры, традиции, национальности и поколения".Авторы обращения полагают, что внесение КВН в реестр аудиовизуального наследия соответствует глобальной миссии ЮНЕСКО – "нести мир в сознание людей, который укрепляется материально-художественными средствами, рукотворным созданием нематериального и ощутимого счастья для огромной страны и мира".

https://ria.ru/20211028/maslyakov-1756687536.html

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валдис пельш, михаил галустян, юнеско, первый канал (телеканал), александр масляков, квн, новости культуры, дмитрий хрусталев