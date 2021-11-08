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Культура
https://ria.ru/20211108/kvn-1757980342.html
"Клуб Веселых и Находчивых" отмечает юбилей
"Клуб Веселых и Находчивых" отмечает юбилей - РИА Новости, 08.11.2021
"Клуб Веселых и Находчивых" отмечает юбилей
Телевизионной юмористической игре "Клуб Веселых и Находчивых" исполнилось 60 лет, свой юбилей клуб отметит 23 ноября в Москве, в Crocus City Hall, где соберутся РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T07:23
2021-11-08T10:20
культура
валдис пельш
михаил галустян
юнеско
первый канал (телеканал)
александр масляков
квн
новости культуры
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Телевизионной юмористической игре "Клуб Веселых и Находчивых" исполнилось 60 лет, свой юбилей клуб отметит 23 ноября в Москве, в Crocus City Hall, где соберутся самые популярные и смешные команды, чтобы порадовать всех поклонников и болельщиков любимой игры, сообщает пресс-служба Международного Союза КВН.За плечами КВН длинный путь: от черно-белой картинки советского Центрального телевидения до яркой программы современного российского телеканала. Телеигра с более, чем полувековой историей до сих пор собирает миллионы телезрителей и пользователей в интернете."Мы подсчитали, что в этом сезоне КВН исполняется 60 лет, и мне кажется, что для телевизионного проекта это много. Да, был перерыв лет на 14, но суть не в этом, потому что возвращались мы все равно не к чему-то новому. А в КВН даже 14 лет эти продолжали играть и без телевизора. Меня в эти годы часто звали, я приезжал, смотрел. И когда мы возвращали игру в 1986 году, то мы не в пустоту возвращались, а в знакомые очертания", – цитирует пресс-служба президента международного союза КВН Александра Маслякова.В юбилейный год в "Клубе Веселых и Находчивых" произошло важное событие: популярные "кавээнщики" и медийные лица обратились к ЮНЕСКО с просьбой внести программу "КВН" в реестр аудиовизуального наследия "Память мира".Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталёв, Валдис Пельш и многие другие подписали специальное обращение: "Телевизионная юмористическая передача "Клуб Веселых и Находчивых" является настоящим символом не только современной России, но и её предшественника СССР, объединяющим и уважающим культуры, традиции, национальности и поколения".Авторы обращения полагают, что внесение КВН в реестр аудиовизуального наследия соответствует глобальной миссии ЮНЕСКО – "нести мир в сознание людей, который укрепляется материально-художественными средствами, рукотворным созданием нематериального и ощутимого счастья для огромной страны и мира".
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валдис пельш, михаил галустян, юнеско, первый канал (телеканал), александр масляков, квн, новости культуры, дмитрий хрусталев
07:23 08.11.2021 (обновлено: 10:20 08.11.2021)
 
"Клуб Веселых и Находчивых" отмечает юбилей

"Клуб Веселых и Находчивых" отмечает 60-летие

© РИА Новости / Борис Кавашкин  / Перейти в фотобанкСветлана Жильцова и Александр Масляков
Светлана Жильцова и Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Борис Кавашкин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Телевизионной юмористической игре "Клуб Веселых и Находчивых" исполнилось 60 лет, свой юбилей клуб отметит 23 ноября в Москве, в Crocus City Hall, где соберутся самые популярные и смешные команды, чтобы порадовать всех поклонников и болельщиков любимой игры, сообщает пресс-служба Международного Союза КВН.
"Несколько тысяч зрителей в зале и миллионы телезрителей Первого канала ждет незабываемая игра со ежюри, именитыми гостями и легендарным Александром Васильевичем Масляковым – который, помимо всего, 24 ноября отметит 80-летний юбилей!" - говорится в сообщении.
За плечами КВН длинный путь: от черно-белой картинки советского Центрального телевидения до яркой программы современного российского телеканала. Телеигра с более, чем полувековой историей до сих пор собирает миллионы телезрителей и пользователей в интернете.
"Мы подсчитали, что в этом сезоне КВН исполняется 60 лет, и мне кажется, что для телевизионного проекта это много. Да, был перерыв лет на 14, но суть не в этом, потому что возвращались мы все равно не к чему-то новому. А в КВН даже 14 лет эти продолжали играть и без телевизора. Меня в эти годы часто звали, я приезжал, смотрел. И когда мы возвращали игру в 1986 году, то мы не в пустоту возвращались, а в знакомые очертания", – цитирует пресс-служба президента международного союза КВН Александра Маслякова.
© РИА Новости / Владимир Блиох / Перейти в фотобанкТелевизионная передача "Клуб веселых и находчивых" в Центральной студии телевидения на Шаболовке. Соревнуются команды Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Ведущие клуба: актриса Наталья Александровна Защипина (пятая слева) и режиссер Альберт Юльевич Аксельрод (четвертый слева) представляют команды.
Телевизионная передача Клуб веселых и находчивых в Центральной студии телевидения на Шаболовке. Соревнуются команды Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Ведущие клуба: актриса Наталья Александровна Защипина (пятая слева) и режиссер Альберт Юльевич Аксельрод (четвертый слева) представляют команды.
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Телевизионная передача "Клуб веселых и находчивых" в Центральной студии телевидения на Шаболовке. Соревнуются команды Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Ведущие клуба: актриса Наталья Александровна Защипина (пятая слева) и режиссер Альберт Юльевич Аксельрод (четвертый слева) представляют команды.
© РИА Новости / Владимир Блиох
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© РИА Новости / Владимир Блиох / Перейти в фотобанкТелепрограмма “Клуб веселых и находчивых” с участием команд Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института им.И.М.Сеченова. Конкурс “Умелые руки”. Ведущая - Валентина Леонтьева.
Телепрограмма “Клуб веселых и находчивых”
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Телепрограмма “Клуб веселых и находчивых” с участием команд Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института им.И.М.Сеченова. Конкурс “Умелые руки”. Ведущая - Валентина Леонтьева.
© РИА Новости / Владимир Блиох
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© Фото : предоставлено Александром ФилюринымВыступление команды КВН Новосибирского госуниверситета. Визитная карточка
Выступление команды КВН Новосибирского госуниверситета. Визитная карточка.
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Выступление команды КВН Новосибирского госуниверситета. Визитная карточка
© Фото : предоставлено Александром Филюриным
© РИА Новости / Маршани / Перейти в фотобанк

Передача "КВН-87" на Центральном телевидении. Выступает команда Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова.

КВН-87 на Центральном телевидении
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Передача "КВН-87" на Центральном телевидении. Выступает команда Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова.

© РИА Новости / Маршани
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк13 ноября 2011. Председатель правительства РФ Владимир Путин (в центре на первом плане) в Центральном академическом театре Российской армии выступает на юбилейной игре Клуба веселых и находчивых (КВН), который отмечает 50-летие с момента выхода в эфир.
Премьер-министр РФ Владимир Путин на юбилейной игре КВН в Москве
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13 ноября 2011. Председатель правительства РФ Владимир Путин (в центре на первом плане) в Центральном академическом театре Российской армии выступает на юбилейной игре Клуба веселых и находчивых (КВН), который отмечает 50-летие с момента выхода в эфир.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 5
Телевизионная передача "Клуб веселых и находчивых" в Центральной студии телевидения на Шаболовке. Соревнуются команды Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Ведущие клуба: актриса Наталья Александровна Защипина (пятая слева) и режиссер Альберт Юльевич Аксельрод (четвертый слева) представляют команды.
© РИА Новости / Владимир Блиох
Перейти в фотобанк
2 из 5
Телепрограмма “Клуб веселых и находчивых” с участием команд Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института им.И.М.Сеченова. Конкурс “Умелые руки”. Ведущая - Валентина Леонтьева.
© РИА Новости / Владимир Блиох
Перейти в фотобанк
3 из 5
Выступление команды КВН Новосибирского госуниверситета. Визитная карточка
© Фото : предоставлено Александром Филюриным
4 из 5

Передача "КВН-87" на Центральном телевидении. Выступает команда Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в фотобанк
5 из 5
13 ноября 2011. Председатель правительства РФ Владимир Путин (в центре на первом плане) в Центральном академическом театре Российской армии выступает на юбилейной игре Клуба веселых и находчивых (КВН), который отмечает 50-летие с момента выхода в эфир.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В юбилейный год в "Клубе Веселых и Находчивых" произошло важное событие: популярные "кавээнщики" и медийные лица обратились к ЮНЕСКО с просьбой внести программу "КВН" в реестр аудиовизуального наследия "Память мира".
Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталёв, Валдис Пельш и многие другие подписали специальное обращение: "Телевизионная юмористическая передача "Клуб Веселых и Находчивых" является настоящим символом не только современной России, но и её предшественника СССР, объединяющим и уважающим культуры, традиции, национальности и поколения".
Авторы обращения полагают, что внесение КВН в реестр аудиовизуального наследия соответствует глобальной миссии ЮНЕСКО – "нести мир в сознание людей, который укрепляется материально-художественными средствами, рукотворным созданием нематериального и ощутимого счастья для огромной страны и мира".
Ведущая детского КВН
28 октября, 15:17Шоубиз
Внучка Маслякова стала ведущей детского КВН
 
КультураВалдис ПельшМихаил ГалустянЮНЕСКОПервый канал (телеканал)Александр МасляковКВННовости культурыДмитрий Хрусталев
 
 
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