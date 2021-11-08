https://ria.ru/20211108/kuban-1758140910.html

На Кубани снизилось количество безработных на 83% за год

На Кубани снизилось количество безработных на 83% за год - РИА Новости, 08.11.2021

На Кубани снизилось количество безработных на 83% за год

Число регистрируемых безработных в Краснодарском крае снизилось на 83% за год, сообщает администрация региона. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:47

2021-11-08T22:47

2021-11-08T22:47

краснодарский край

общество

краснодарский край

игорь галась

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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Число регистрируемых безработных в Краснодарском крае снизилось на 83% за год, сообщает администрация региона."Второй год мы вынуждены работать в условиях пандемии. Однако принятые меры помогли стабилизировать ситуацию на рынке труда. Сегодня на учете в службе занятости населения состоит 20,3 тысячи безработных, а годом ранее было 119,5 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7% против 4,3% в 2020 году", - приводятся в сообщении слова замглавы администрации губернатора края Игоря Галася.Он добавил, что в рамках краевой госпрограммы "Содействие занятости населения", работающей в рамках национального проекта "Демография", все желающие могут трудоустроиться или пройти переобучение. Обучение бесплатное и проводится по востребованным профессиям."С начала года трудоустроено 96,5 тысячи человек. Во временных и оплачиваемых общественных работах приняли участие 33 тысячи человек. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлены 4 тысячи безработных граждан", - привели данные в ведомстве.

https://ria.ru/20211108/kuban-1758140131.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, игорь галась