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Россия и Куба договорятся о сотрудничестве в сфере высшего образования
Россия и Куба договорятся о сотрудничестве в сфере высшего образования - РИА Новости, 08.11.2021
Россия и Куба договорятся о сотрудничестве в сфере высшего образования
Россия и Куба заключат межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:09
2021-11-08T16:09
образование
куба
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Куба заключат межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России."Несмотря на давние дружеские связи наших стран, должны быть правовые основания для сотрудничества России и Кубы, поэтому в ближайшее время мы завершим согласование межправительственного соглашения и надеемся, что подпишем его уже в первой половине 2022 года", — приводятся слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.Глава министерства, назвал перспективные области для проведения Россией и Кубой совместных научных исследований - это науки о Земле, сельскохозяйственные науки и биология.
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образование, куба, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
16:09 08.11.2021
 
Россия и Куба договорятся о сотрудничестве в сфере высшего образования

Россия и Куба заключат соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЗдание МИДа, Гавана, Куба
Здание МИДа, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Куба заключат межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России.
"Несмотря на давние дружеские связи наших стран, должны быть правовые основания для сотрудничества России и Кубы, поэтому в ближайшее время мы завершим согласование межправительственного соглашения и надеемся, что подпишем его уже в первой половине 2022 года", — приводятся слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.
Глава министерства, назвал перспективные области для проведения Россией и Кубой совместных научных исследований - это науки о Земле, сельскохозяйственные науки и биология.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 02:43
Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поставки гумпомощи - МИД России
 
ОбразованиеКубаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Россия
 
 
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