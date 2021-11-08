https://ria.ru/20211108/kuba-1758084338.html

Россия и Куба договорятся о сотрудничестве в сфере высшего образования

Россия и Куба договорятся о сотрудничестве в сфере высшего образования - РИА Новости, 08.11.2021

Россия и Куба договорятся о сотрудничестве в сфере высшего образования

Россия и Куба заключат межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:09

2021-11-08T16:09

2021-11-08T16:09

образование

куба

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Куба заключат межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России."Несмотря на давние дружеские связи наших стран, должны быть правовые основания для сотрудничества России и Кубы, поэтому в ближайшее время мы завершим согласование межправительственного соглашения и надеемся, что подпишем его уже в первой половине 2022 года", — приводятся слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.Глава министерства, назвал перспективные области для проведения Россией и Кубой совместных научных исследований - это науки о Земле, сельскохозяйственные науки и биология.

https://ria.ru/20210924/pomosch-1751549456.html

куба

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование, куба, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия