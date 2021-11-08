02:06 08.11.2021 (обновлено: 11:07 08.11.2021)
Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса
Греф: существует риск дефолта отдельных стран и компаний, системность под вопросом
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами может привести к дефолту отдельных стран и компаний, однако насколько системным является этот риск, пока остается под вопросом, ведь с учетом инфляции ключевые ставки в мире будут оставаться отрицательными, заявил РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.
"Такие риски есть. Кто-то может пострадать, однако вопрос в том, насколько этот риск системный. Все-таки пока мы говорим о том, что ставки начнут расти лишь в номинальном выражении. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, они по-прежнему отрицательные", - прокомментировал он вопрос, может ли ужесточение монетарной политики ведущими регуляторами привести к росту дефолтов у стран и компаний и подтолкнуть мир к новому кризису.
По данным Института международных финансов, объем мирового долга в прошлом квартале достиг исторического максимума в 296 триллионов долларов. Многие эксперты и финансовые регуляторы начинают говорить о рисках глобального экономического кризиса. Так, Банк России в начале сентября опубликовал "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы", в котором представил три альтернативных сценария развития экономики, в том числе "финансовый кризис".
По оценке российского ЦБ, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем "пузырей" на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру, в результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом.
Пока ведущие финансовые регуляторы не перешли к повышению процентных ставок. Европейский центральный банк в конце октября сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и сохранил программу количественного смягчения без изменения.
Федеральная резервная система США также пока сохраняет ставку на уровне 0-0,25% годовых, однако допускает ее повышение уже в 2022 году. При этом американский регулятор уже объявил, что начнет замедлять темпы монетарной поддержки экономики, снижая закупки облигаций минфина и бумаг, гарантированных ипотечными кредитами. До настоящего времени центробанк покупал таких бумаг на 120 миллиардов долларов ежемесячно, но теперь будет сокращать закупки на 15 миллиардов долларов каждый месяц.