https://ria.ru/20211108/krizis-1757991651.html

Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса

Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса - РИА Новости, 08.11.2021

Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса

Ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами может привести к дефолту отдельных стран и компаний, однако насколько системным является этот... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T02:06

2021-11-08T02:06

2021-11-08T11:07

экономика

сша

москва

герман греф

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

институт международных финансов

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами может привести к дефолту отдельных стран и компаний, однако насколько системным является этот риск, пока остается под вопросом, ведь с учетом инфляции ключевые ставки в мире будут оставаться отрицательными, заявил РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.По данным Института международных финансов, объем мирового долга в прошлом квартале достиг исторического максимума в 296 триллионов долларов. Многие эксперты и финансовые регуляторы начинают говорить о рисках глобального экономического кризиса. Так, Банк России в начале сентября опубликовал "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы", в котором представил три альтернативных сценария развития экономики, в том числе "финансовый кризис".По оценке российского ЦБ, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем "пузырей" на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру, в результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом.Пока ведущие финансовые регуляторы не перешли к повышению процентных ставок. Европейский центральный банк в конце октября сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и сохранил программу количественного смягчения без изменения.Федеральная резервная система США также пока сохраняет ставку на уровне 0-0,25% годовых, однако допускает ее повышение уже в 2022 году. При этом американский регулятор уже объявил, что начнет замедлять темпы монетарной поддержки экономики, снижая закупки облигаций минфина и бумаг, гарантированных ипотечными кредитами. До настоящего времени центробанк покупал таких бумаг на 120 миллиардов долларов ежемесячно, но теперь будет сокращать закупки на 15 миллиардов долларов каждый месяц.Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>

https://ria.ru/20211101/krizis-1757131840.html

https://ria.ru/20211107/energokrizis-1757952739.html

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экономика, сша, москва, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, институт международных финансов, россия